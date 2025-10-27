SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega je Vladan Milojević izveo nezadovoljnog Nigerijca u 43.minutu

NAJAVA bure na Marakni!

FOTO: Tanjug/AP

Šta se desilo u Nišu? Zašto je Vladan Milojević tako rano zamenio Pitera Olajinku na meču Radničkog i Zvezde? Deluje da se ozbiljno trese Marakana, ali...

Naime, jedna od neobičnih scena viđena je u 43. minutu. Nigerijski napadač je prilikom izlaska skinuo dres, jasno stavljajući do znanja da je nezadovoljan.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ipak, izmena Olajinke nije posledica toga da je Milojević bio razočaran njegovom igrom.

Miloš Veljković nije mogao da nastavi meč zbog povrede, pa je u igru morao Rodrigao. Kako je Milojević na terenu već imao četvoricu koji se računaju kao stranci, jedan od njih je morao van igre.

Trener Crvene zvezde opredelio se da ostavi Seola, Badža i Milsona, a izbor je pao na Olajinku.

