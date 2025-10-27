Fudbal

SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega je Vladan Milojević izveo nezadovoljnog Nigerijca u 43.minutu

Новости онлине

27. 10. 2025. u 09:29

NAJAVA bure na Marakni!

САДА ЈЕ СВЕ ОТКРИВЕНО! Ево због чега је Владан Милојевић извео незадовољног Нигеријца у 43.минуту

FOTO: Tanjug/AP

Šta se desilo u Nišu? Zašto je Vladan Milojević tako rano zamenio Pitera Olajinku na meču Radničkog i Zvezde? Deluje da se ozbiljno trese Marakana, ali...

Naime, jedna od neobičnih scena viđena je u 43. minutu. Nigerijski napadač je prilikom izlaska skinuo dres, jasno stavljajući do znanja da je nezadovoljan.

FOTO: FK Crvena zvezda

 

Ipak, izmena Olajinke nije posledica toga da je Milojević bio razočaran njegovom igrom.

Miloš Veljković nije mogao da nastavi meč zbog povrede, pa je u igru morao Rodrigao. Kako je Milojević na terenu već imao četvoricu koji se računaju kao stranci, jedan od njih je morao van igre.

Trener Crvene zvezde opredelio se da ostavi Seola, Badža i Milsona, a izbor je pao na Olajinku.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NI TRAGA OD SIRA: Svaka PETA pekara prodaje LAŽNI burek

NI TRAGA OD SIRA: Svaka PETA pekara prodaje LAŽNI burek