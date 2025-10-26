MOĆNA PORUKA ZVEZDI: Lil pregazio Mec, spreman je za okršaj na "Marakani"
CRVENA zvezda je u krizi. Nakon poraza od Brage (2:0), crveno-beli nisu pobedili ni Radnički iz Niša (0:0) u Superligi Srbije. Naredni rival u Ligi Evrope ekipi iz Ljutice Bogdana je Lil, koji je danas šampionu naše zemlje poslao poruku da mora da ga se pazi.
"Mastifi" su u 9. kolu Lige 1 pregazili Mec sa 6:1 i pokazali da spremni dolaze na "Marakanu" na okršaj sa Zvezdom koji je na programu 6. novembra.
Lil je u pomenutom meču vodio 2:0 posle 45 minuta, a strelci su bili Hamza Igamane i Feliks Koreja.
Isti igrač je povisio na 3:0, da bi ostale pogotke postigli Romejn Pero, Bendžamin Andre i Hakon Arnar Haraldson. Počasni gol za Mec postigao je Ibu Sane u nadonkani vremena.
Lil je u prvenstvu Francuske na četvrtom mestu na tabeli sa 17 bodova, ima tri manje od vodećeg PSŽ-a.
Kad je Liga Evrope u pitanju ovaj tim ima šest bodova nakon tri odigrane utakmice.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!
26. 10. 2025. u 13:16
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
26. 10. 2025. u 13:08
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
26. 10. 2025. u 08:04
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!
Najnovije vesti vezane za rat u Ukrajini prilično su iznenadile Rusiju.
26. 10. 2025. u 15:50
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)