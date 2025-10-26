MOĆNA PORUKA ZVEZDI: Lil pregazio Mec, spreman je za okršaj na "Marakani"

CRVENA zvezda je u krizi. Nakon poraza od Brage (2:0), crveno-beli nisu pobedili ni Radnički iz Niša (0:0) u Superligi Srbije. Naredni rival u Ligi Evrope ekipi iz Ljutice Bogdana je Lil, koji je danas šampionu naše zemlje poslao poruku da mora da ga se pazi.

FOTO: Tanjug/AP/Jean-Francois Badias

"Mastifi" su u 9. kolu Lige 1 pregazili Mec sa 6:1 i pokazali da spremni dolaze na "Marakanu" na okršaj sa Zvezdom koji je na programu 6. novembra.

Lil je u pomenutom meču vodio 2:0 posle 45 minuta, a strelci su bili Hamza Igamane i Feliks Koreja.

Isti igrač je povisio na 3:0, da bi ostale pogotke postigli Romejn Pero, Bendžamin Andre i Hakon Arnar Haraldson. Počasni gol za Mec postigao je Ibu Sane u nadonkani vremena.

Lil je u prvenstvu Francuske na četvrtom mestu na tabeli sa 17 bodova, ima tri manje od vodećeg PSŽ-a.

Kad je Liga Evrope u pitanju ovaj tim ima šest bodova nakon tri odigrane utakmice.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć