A DAN POSLE PRODUŽETKA UGOVORA SA ZVEZDOM... Evo šta je danas uradio Aleksandar Katai

Najbolji fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai, dan nakon što je produžio ugovor do 2027. godine, pozvao je navijače da podrže ekipu na narednoj utakmici Lige Evrope protiv Lila.

FOTO: FK Crvena zvezda

"Zvezdaši, hvala vam na podršci svih ovih godina. Vidimo se na Marakani 6. novembra. Zajedno do novih pobeda", poručio je Kratai.

Zvezda u četvrtom kolu Lige Evrope dočekuje Lil 6. novembra od 18.45 sati.

Crveno-beli posle tri kola imaju samo jedan bod i protiv francuskog tima žele pobedom da "uhvate priključak" u borbi za plasman u nokaut fazu.

