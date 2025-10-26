Fudbal

A DAN POSLE PRODUŽETKA UGOVORA SA ZVEZDOM... Evo šta je danas uradio Aleksandar Katai

26. 10. 2025. u 15:16

Najbolji fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai, dan nakon što je produžio ugovor do 2027. godine, pozvao je navijače da podrže ekipu na narednoj utakmici Lige Evrope protiv Lila.

А ДАН ПОСЛЕ ПРОДУЖЕТКА УГОВОРА СА ЗВЕЗДОМ... Ево шта је данас урадио Александар Катаи

FOTO: FK Crvena zvezda

"Zvezdaši, hvala vam na podršci svih ovih godina. Vidimo se na Marakani 6. novembra. Zajedno do novih pobeda", poručio je Kratai.

Zvezda u četvrtom kolu Lige Evrope dočekuje Lil 6. novembra od 18.45 sati.

Crveno-beli posle tri kola imaju samo jedan bod i protiv francuskog tima žele pobedom da "uhvate priključak" u borbi za plasman u nokaut fazu.

