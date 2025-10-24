LJULJA JAVOR I NE STAJE: Ivanjičani dobili dramu u Novom Pazaru
Fudbaleri Javora su kao gosti danas pobedili Novi Pazar rezultatom 2:1 u meču 13. kola Superlige Srbije.
Novi Pazar je sada peti na tabeli sa 19 bodova, a Javor sedmi sa 16.
Lu Bajere Junior je doveo Javor u vođstvo u 21. minutu, a izjednačio je Ivan Davidović u 38. Pobedu Javoru doneo je Bubakari Dukure golom u 44. minutu.
U narednom kolu Novi Pazar gostuje Železničaru, ali će pre toga igrati protiv Naftagasa u Kupu Srbije.
Javor u sledećem kolu dočekuje Spartak, a pre toga će biti domaćin Železničaru u šesnaestini finala Kupa Srbije.
