Fudbal

LJULJA JAVOR I NE STAJE: Ivanjičani dobili dramu u Novom Pazaru

Танјуг

24. 10. 2025. u 19:56

Fudbaleri Javora su kao gosti danas pobedili Novi Pazar rezultatom 2:1 u meču 13. kola Superlige Srbije.

ЉУЉА ЈАВОР И НЕ СТАЈЕ: Ивањичани добили драму у Новом Пазару

FOTO: Aleksandar Ilić

Novi Pazar je sada peti na tabeli sa 19 bodova, a Javor sedmi sa 16.

Lu Bajere Junior je doveo Javor u vođstvo u 21. minutu, a izjednačio je Ivan Davidović u 38. Pobedu Javoru doneo je Bubakari Dukure golom u 44. minutu.

U narednom kolu Novi Pazar gostuje Železničaru, ali će pre toga igrati protiv Naftagasa u Kupu Srbije.

Javor u sledećem kolu dočekuje Spartak, a pre toga će biti domaćin Železničaru u šesnaestini finala Kupa Srbije.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao Kro Kapa na borbu u Beogradu
Ostali sportovi

0 1

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao "Kro Kapa" na borbu u Beogradu

Sa posebnom emocijom borilački fanovi sećaju se čuvenog meča u Japanu 2005. godine između dve apsolutne legende MMA sporta, Mirka Filipovića i Fjodora Jemeljanenka, koji je pobrao sve simpatije borilačkog sveta. Svojevremeno najiščekivaniji MMA meč svih vremena uživo u Saitama Areni pratilo je 10.000 navijača, dok su kraj malih ekrana, milioni ljudi posmatrali pobedu legendarnog ruskog "imperatora", a sada ih je, posle tačno dve decenije, sudbina ponovo spojila.

24. 10. 2025. u 21:47

Politika
Tenis
Fudbal