VELIKI UDARAC ZA BARSELONU: Jedan od najboljih igrača propušta El Klasiko
VREME je za prvi ovosezonski "El Klasiko". Ipak, u velikom problemu našao se trener Barselone Hansi Flik pred najveću utakmicu španskog fudbala.
Naime, kako prenose tamošnji mediji jedan od najboljih igrača "Blaugrane", Rafinja nije uspeo da se oporavi od povrede i neće biti u konkurenciji za tim protiv Real Madrida.
Iako se od četvrtka govorilo da bi Brazilac trebalo da se nađe u sastavu, situacija se danas promenila, pošto je 28-godišnji krilni napadač osetio bolove i napustio trening Katalonaca.
Barselona veoma oslabljena ulazi u duelu sa najvećim rivalom. Nemački stručnjak pored Rafinje neće moći da računa i na dvojicu golmana, Mark Andre ter Štegena i Đoana Garsiju, zatim Gavija, Danija Olma i Roberta Levandovskog.
"Kraljevići" su prvi na tabeli La Lige sa 24 boda, imaju dva više od aktuelnog šampiona Španije.
Podsetimo, ova utakmica igra se u nedelju od 16.15 na "Santijago Bernabeuu".
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BRUKA I SRAMOTA! Ameri se rugaju Nikoli Jokiću, proglasili ga izdajnikom
24. 10. 2025. u 09:11
SAD JE SVE JASNO! Evo šta se čeka da Partizan zvanično dobije centra
24. 10. 2025. u 13:11
TUGA U SRPSKOM SPORTU! Iznenada preminuo bivši ministar
24. 10. 2025. u 10:26
GOTOVO JE! Srbija i zvanično više nema selektora
24. 10. 2025. u 10:21
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)