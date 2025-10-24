Fudbal

VELIKI UDARAC ZA BARSELONU: Jedan od najboljih igrača propušta El Klasiko

Časlav Vuković

24. 10. 2025. u 16:15

VREME je za prvi ovosezonski "El Klasiko". Ipak, u velikom problemu našao se trener Barselone Hansi Flik pred najveću utakmicu španskog fudbala.

ВЕЛИКИ УДАРАЦ ЗА БАРСЕЛОНУ: Један од најбољих играча пропушта Ел Класико

FOTO: Tanjug/AP

Naime, kako prenose tamošnji mediji jedan od najboljih igrača "Blaugrane", Rafinja nije uspeo da se oporavi od povrede i neće biti u konkurenciji za tim protiv Real Madrida.

Iako se od četvrtka govorilo da bi Brazilac trebalo da se nađe u sastavu, situacija se danas promenila, pošto je 28-godišnji krilni napadač osetio bolove i napustio trening Katalonaca.

Barselona veoma oslabljena ulazi u duelu sa najvećim rivalom. Nemački stručnjak pored Rafinje neće moći da računa i na dvojicu golmana, Mark Andre ter Štegena i Đoana Garsiju, zatim Gavija, Danija Olma i Roberta Levandovskog.

"Kraljevići" su prvi na tabeli La Lige sa 24 boda, imaju dva više od aktuelnog šampiona Španije.

Podsetimo, ova utakmica igra se u nedelju od 16.15 na "Santijago Bernabeuu".

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao Kro Kapa na borbu u Beogradu
Ostali sportovi

0 1

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao "Kro Kapa" na borbu u Beogradu

Sa posebnom emocijom borilački fanovi sećaju se čuvenog meča u Japanu 2005. godine između dve apsolutne legende MMA sporta, Mirka Filipovića i Fjodora Jemeljanenka, koji je pobrao sve simpatije borilačkog sveta. Svojevremeno najiščekivaniji MMA meč svih vremena uživo u Saitama Areni pratilo je 10.000 navijača, dok su kraj malih ekrana, milioni ljudi posmatrali pobedu legendarnog ruskog "imperatora", a sada ih je, posle tačno dve decenije, sudbina ponovo spojila.

24. 10. 2025. u 21:47

Politika
Tenis
Fudbal