VELIKI UDARAC ZA BARSELONU: Jedan od najboljih igrača propušta El Klasiko

VREME je za prvi ovosezonski "El Klasiko". Ipak, u velikom problemu našao se trener Barselone Hansi Flik pred najveću utakmicu španskog fudbala.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, kako prenose tamošnji mediji jedan od najboljih igrača "Blaugrane", Rafinja nije uspeo da se oporavi od povrede i neće biti u konkurenciji za tim protiv Real Madrida.

Iako se od četvrtka govorilo da bi Brazilac trebalo da se nađe u sastavu, situacija se danas promenila, pošto je 28-godišnji krilni napadač osetio bolove i napustio trening Katalonaca.

Barselona veoma oslabljena ulazi u duelu sa najvećim rivalom. Nemački stručnjak pored Rafinje neće moći da računa i na dvojicu golmana, Mark Andre ter Štegena i Đoana Garsiju, zatim Gavija, Danija Olma i Roberta Levandovskog.

"Kraljevići" su prvi na tabeli La Lige sa 24 boda, imaju dva više od aktuelnog šampiona Španije.

Podsetimo, ova utakmica igra se u nedelju od 16.15 na "Santijago Bernabeuu".

