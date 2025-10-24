ZVANIČNO! Rafa Benitez preuzeo giganta iz Atine
Danima se čekala potvrda i ona je konačno stigla. Rafa Benitez je novi trener Panatinaikosa.
Najavljivan je već nekoliko dana veliki posao koji sprema Panatinaikos. Grčki klub je u petak potvrdio da je novi trener kluba Rafa Benitez. Benitez je u četvrtak doputovao u Atinu, a u petak je potvrđeno da je potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom.
Čuveni španski stručnjak, koji je sa Liverpulom osvojio Ligu šampiona, postao je najplaćeniji trener u istoriji grčkog fudbala. Za dve godine njegovih usluga, Panatinaikos će izdvojiti četiri miliona evra!
Panatinaikos je 17. klub koji će Rafa voditi sa klupe. Najveće uspehe imao je u Liverpulu i Valensiji, a trofeje je doneo i Interu, Čelsiju, Napoliju i Njukaslu. Odlaskom u Kinu počeo je i pad, ali je ipak nakon toga uspeo da nađe dva evropska angažmana – u Evertonu i Selti.
Panatinaikos titulu šampiona Grčke čeka od 2010. godine. Poslednja titula je Kup osvojen 2024. U Panatinaikosu Beniteza dočekuje i srpski dvojac – Filip Đuričić i Filip Mladenović. Španac će debitovati u nedelju, kada Panatinaikosu u goste dolazi Asteras.
