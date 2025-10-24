Fudbal

ZVANIČNO! Rafa Benitez preuzeo giganta iz Atine

Новости онлине

24. 10. 2025. u 11:47

Danima se čekala potvrda i ona je konačno stigla. Rafa Benitez je novi trener Panatinaikosa.

ЗВАНИЧНО! Рафа Бенитез преузео гиганта из Атине

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Najavljivan je već nekoliko dana veliki posao koji sprema Panatinaikos. Grčki klub je u petak potvrdio da je novi trener kluba Rafa Benitez. Benitez je u četvrtak doputovao u Atinu, a u petak je potvrđeno da je potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom.

Čuveni španski stručnjak, koji je sa Liverpulom osvojio Ligu šampiona, postao je najplaćeniji trener u istoriji grčkog fudbala. Za dve godine njegovih usluga, Panatinaikos će izdvojiti četiri miliona evra!

Panatinaikos je 17. klub koji će Rafa voditi sa klupe. Najveće uspehe imao je u Liverpulu i Valensiji, a trofeje je doneo i Interu, Čelsiju, Napoliju i Njukaslu. Odlaskom u Kinu počeo je i pad, ali je ipak nakon toga uspeo da nađe dva evropska angažmana – u Evertonu i Selti.

Panatinaikos titulu šampiona Grčke čeka od 2010. godine. Poslednja titula je Kup osvojen 2024.  U Panatinaikosu Beniteza dočekuje i srpski dvojac – Filip Đuričić i Filip Mladenović. Španac će debitovati u nedelju, kada Panatinaikosu u goste dolazi Asteras.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao Kro Kapa na borbu u Beogradu
Ostali sportovi

0 1

Jemeljanenko EKSKLUZIVNO u emisiji Arene Fajt pozvao "Kro Kapa" na borbu u Beogradu

Sa posebnom emocijom borilački fanovi sećaju se čuvenog meča u Japanu 2005. godine između dve apsolutne legende MMA sporta, Mirka Filipovića i Fjodora Jemeljanenka, koji je pobrao sve simpatije borilačkog sveta. Svojevremeno najiščekivaniji MMA meč svih vremena uživo u Saitama Areni pratilo je 10.000 navijača, dok su kraj malih ekrana, milioni ljudi posmatrali pobedu legendarnog ruskog "imperatora", a sada ih je, posle tačno dve decenije, sudbina ponovo spojila.

24. 10. 2025. u 21:47

Politika
Tenis
Fudbal