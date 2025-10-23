HAOS PRED ZVEZDIN MEČ U PORTUGALIJI: Razotkrivena ilegalna mreža, na meti im bili turisti

NEOČEKIVANE vesti dolaze iz Portugalije na dan kada Crvena zvezda gostuje Bragi, a tiču se razotkrivanja jedne od najvećih ilegalnih mreža za preprodaju ulaznica u fudbalu.

FOTO: Tanjug/AP

Kako piše "Gardijan", Porto je otkrio da je jedan od glavnih organizatora prevare ubedio desetine ljudi da mu predaju lične podatke koje je koristio za registraciju članstva i kupovinu sezonskih i dnevnih ulaznica na njihova imena.

- Ove prevare dosegle su impresivne razmere, sa desetinama stolica pod kontrolom jedne osobe. Takođe, identifikovali smo kompanije koje su obrađivale stotine transakcija služeći kao paravan za nezakovitu delatnost, saopštili su iz Porta.

Glavne mete prevaranata bili su turisti, a neke ulaznice koštale su i do 800 evra. Gardijan je na trag preprodavcima došao nakon razgovora sa danskim turistima koji su za ligaški meč ulaznice pratili 200 evra.

- Iskustvo na stadionu bilo je neverovatno, ali nismo očekivali da ćemo platiti toliko novca za utakmicu portugalske lige, rekao je jedan od njih.

Klub se godinama bori sa preprodajom ulaznice, a pre dolaska Andrea Viljaš-Boaša u klub transakcije su se odvijale javno, često uz navijače kluba. Ultrasi, Super Dragoeš od kluba su dobijali hiljade ulaznica po sniženim cenama koje su preprodavali.

Viljaš Boaš je dolaskom obećao transparentnost, ali su se oni prilagodili.

Preprodaja ulaznica godinama je bila problem u Portu. Prije dolaska novog predsjednika Andréa Villas-Boasa, transakcije su se odvijale na vidiku, često uz uključenost klupskih ultrasa.

Glavna navijačka skupina Super Dragões od kluba je primala tisuće ulaznica po sniženim cijenama koje su zatim preprodavali.

Obećao je novi predsednik transparentnost, a navijači su se prilagodili, kupovali premijum mesta sa većom mogućnošću zarade.

- Najčešća metoda preprodaje bila je kroz digitalne platforme, ali i kroz grupe na društvenim mrežama.

Portugalska policija pokrenula je širu istragu, a Porto je postao saradnik u sudskoj istrazi koja još uvek traje.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć