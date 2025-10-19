uživoPRENOS, ZVEZDA - IMT: Crveno-beli za nastavak savršenog niza
CRVENA zvezda je do sad perfektna u Superligi Srbije, ostvarila je devet pobeda iz isto toliko mečeva i želi da nastavi taj niz protiv IMT-a. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Crvena zvezd - IMT (početak, 19.30)
Uoči meča:
Crveno-belima je ovaj duel uvertira za ono što sledi u četvrtak, a to je susret 3. kola Lige Evrope protiv Brage u Portugalu.
Težak posao je pred "traktoristima" koji su do sad u prvenstvu upisali četiri pobede, od toga samo jednu u gostima, što svakako nije ohrabrujuće pred meč na stadionu "Rajko Mitić".
Prošle sezone Zvezda je ubeljdivo slavila protiv IMT-a, kao domaćin (4:0). Bila je uspešna i na strani (3:1).
Klub sa "Marakane" je trenutno drugi na tabeli sa 27 bodova, ima jedan manje i dve utakmice manje od Partizana. "Traktoristi" su na 12. mestu sa 13.
