CRVENA zvezda je do sad perfektna u Superligi Srbije, ostvarila je devet pobeda iz isto toliko mečeva i želi da nastavi taj niz protiv IMT-a. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezd - IMT (početak, 19.30)

Uoči meča:

Crveno-belima je ovaj duel uvertira za ono što sledi u četvrtak, a to je susret 3. kola Lige Evrope protiv Brage u Portugalu.

Težak posao je pred "traktoristima" koji su do sad u prvenstvu upisali četiri pobede, od toga samo jednu u gostima, što svakako nije ohrabrujuće pred meč na stadionu "Rajko Mitić".

Prošle sezone Zvezda je ubeljdivo slavila protiv IMT-a, kao domaćin (4:0). Bila je uspešna i na strani (3:1).

Klub sa "Marakane" je trenutno drugi na tabeli sa 27 bodova, ima jedan manje i dve utakmice manje od Partizana. "Traktoristi" su na 12. mestu sa 13.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“