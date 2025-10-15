ZVEZDA PRODAJE STRANCA: Amerikanci baš zagrizli za OVOG igrača

FUDBALSKI klub Crvena zvezda biće na "slatkim mukama" pred naredni, januarski prelazni rok.

FOTO: FK Crvena zvezda

Rezervni golman Omri Glazer od početka sezone nastupio je samo protiv TSC-a i Mladosti iz Lučana.

Imao je ponudu Makabija iz Tel Aviva, ali posao nije završen u septembru, a kako otkriva Maxbet Sprot, za Izraelca je zainteresovan Nešvil.

Sezona u MLS ligi se završava početkom novembra, a onda sledi plej-of za titulu i postoji opcija da dođe do rastanka tokom zimskog prelaznog roka.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crveno-belima ugovor sa čuvarem mreže imaju do leta 2026. godine, a postoji i mogućnost produžetka na još 12 meseci, ali Beograđani žele obeštećenje.

