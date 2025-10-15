ZVEZDA PRODAJE STRANCA: Amerikanci baš zagrizli za OVOG igrača
FUDBALSKI klub Crvena zvezda biće na "slatkim mukama" pred naredni, januarski prelazni rok.
Rezervni golman Omri Glazer od početka sezone nastupio je samo protiv TSC-a i Mladosti iz Lučana.
Imao je ponudu Makabija iz Tel Aviva, ali posao nije završen u septembru, a kako otkriva Maxbet Sprot, za Izraelca je zainteresovan Nešvil.
Sezona u MLS ligi se završava početkom novembra, a onda sledi plej-of za titulu i postoji opcija da dođe do rastanka tokom zimskog prelaznog roka.
Crveno-belima ugovor sa čuvarem mreže imaju do leta 2026. godine, a postoji i mogućnost produžetka na još 12 meseci, ali Beograđani žele obeštećenje.
