GRMI CELA SRBIJA: Pogledajte himnu Bože pravde pred susret protiv Albanije (VIDEO)
Fudbaleri Srbije dočekali su Albaniju u Leskovcu, a već na samom početku meča grmelo je sa tribina.
Pred oko šest hiljada navijača Srbija je dočekala ljutog rivala "vrelo" je bilo već na intoniranju himni.
Svi igrači, kao i navijači na tribinama, kao jedan zapevali su himnu Srbije, a kako je to na licu mesta izgledalo pogledajte u klipu:
