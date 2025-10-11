Fudbal

GRMI CELA SRBIJA: Pogledajte himnu Bože pravde pred susret protiv Albanije (VIDEO)

Aleksandar Ilić

11. 10. 2025. u 20:52

Fudbaleri Srbije dočekali su Albaniju u Leskovcu, a već na samom početku meča grmelo je sa tribina.

FOTO: A Ilić

Pred oko šest hiljada navijača Srbija je dočekala ljutog rivala "vrelo" je bilo već na intoniranju himni. 

Svi igrači, kao i navijači na tribinama, kao jedan zapevali su himnu Srbije, a kako je to na licu mesta izgledalo pogledajte u klipu: 

