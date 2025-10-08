PANIKA U HUMSKOJ: Povredio se jedan od najboljih igrača Partizana
FUDBALSKI klub Partizan našao se u problemu.
Naime, mladi fudbaler Milan Vukotić, koji važi za jednog od najboljih igrača crno-belih zadobio je povredu.
Još uvek nije poznato kog stepena je povreda, samo se zna da se sve odigralo na poslednjem treningu "đetića" i da neće biti u sastavu za meč u Torshavnu.
Pozvan je za oktobarsko okupljanje, ali za duel sa Farskim ostrvima u kvalifikacijama za Mundijal 2026 neće biti u stanju da pomogne svojim saigračima.
Podsetimo, na 15 mečeva u crno-belom dresu zabeležio je po pet golova i asistencija u svim takmičenjima.
