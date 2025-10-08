IZ LUČANA U PREMIJER LIGU: Da li je na pomolu nova velika prodaja Mladosti?

SJAJNE prodaje pravila je Mladost iz Lučana u nekoliko prethodnih prelaznih rokova. Deluje da bi mogao da se dogodi novi veliki transfer.

FOTO: M. Vukadinović

Kako prenosi, "Mokem njuz" skauti Sanderelnda koji se takmiči u Premijer ligi oduševljeni su igrama mladog Ognjena Bondžulića.

Sunderland are keeping tabs on one of Serbia’s brightest prospects, Mackem News understands



Mackem News understands that Sunderland have been keeping tabs on Serbian youth international and Mladost Lucani forward Ognjen Bondzulic.



The 18-year-old has been in the first team… pic.twitter.com/djrFla0BJm — Sunderland AFC News And Banter Page (@sunderlandafc11) October 8, 2025

Ovaj 18-godišnjak je u dresu Mladosti u ovoj sezoni do sad upisao sedam nastupa i dva puta se upisao u strelce.

Njegova vrednost na "Transfermarktu" je 1.500.000 evra i u Lučanima se nadaju novoj velikoj prodaji.

Podsetimo, ranije je Đorđe Gordić otišao iz Mladosti u Mančester siti za oko tri miliona evra, dok je za blizu 2.000.000 evra Nikola Jojić prešao u Stouk.

