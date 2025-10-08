IZ LUČANA U PREMIJER LIGU: Da li je na pomolu nova velika prodaja Mladosti?
SJAJNE prodaje pravila je Mladost iz Lučana u nekoliko prethodnih prelaznih rokova. Deluje da bi mogao da se dogodi novi veliki transfer.
Kako prenosi, "Mokem njuz" skauti Sanderelnda koji se takmiči u Premijer ligi oduševljeni su igrama mladog Ognjena Bondžulića.
Ovaj 18-godišnjak je u dresu Mladosti u ovoj sezoni do sad upisao sedam nastupa i dva puta se upisao u strelce.
Njegova vrednost na "Transfermarktu" je 1.500.000 evra i u Lučanima se nadaju novoj velikoj prodaji.
Podsetimo, ranije je Đorđe Gordić otišao iz Mladosti u Mančester siti za oko tri miliona evra, dok je za blizu 2.000.000 evra Nikola Jojić prešao u Stouk.
