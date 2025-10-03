DA LI JE MOGUĆE?! Bivši reprezentativac Srbije odlučio da igra u trećoj ligi Hrvatske!

Nekadašnji srpski reprezentativac Nikola Maksimović vratio se fudbalu i potpisao za hrvatskog trećeligaša. Da dobro ste pročitali.

Foto N. Paraušić

Bivši štoper Crvene zvezde, Napolija, Torina i brojnih drugih klubova odlučio je da potpiše za Kustošiju, klub poznat po milionskim transferima u svetu fudbala iako se daleko nalazi od najvišeg ranga hrvatskog fudbala.

Fabricio Romano je obelodanio da je Srbin potpisao sa ovim klubom ugovor do kraja sezone.

🚨🇭🇷 Former Napoli and Torino defender Nikola Maksimović available as free agent signs one year deal at NK Kustosija. pic.twitter.com/Nvib9GxPYi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2025

Nikola Maksimović je ponikao u Slobodi iz Užica. Igrao je za Crvenu zvezdu, Apolon iz Limasola, Torino, Napoli, Spartak iz Moskve, Đenovu i Hatajspor. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 25 utakmica.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta