DA LI JE MOGUĆE?! Bivši reprezentativac Srbije odlučio da igra u trećoj ligi Hrvatske!

Filip Milošević

03. 10. 2025. u 19:20

Nekadašnji srpski reprezentativac Nikola Maksimović vratio se fudbalu i potpisao za hrvatskog trećeligaša. Da dobro ste pročitali.

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ?! Бивши репрезентативац Србије одлучио да игра у трећој лиги Хрватске!

Foto N. Paraušić

Bivši štoper Crvene zvezde, Napolija, Torina i brojnih drugih klubova odlučio je da potpiše za Kustošiju, klub poznat po milionskim transferima u svetu fudbala iako se daleko nalazi od najvišeg ranga hrvatskog fudbala.

Fabricio Romano je obelodanio da je Srbin potpisao sa ovim klubom ugovor do kraja sezone.

Nikola Maksimović je ponikao u Slobodi iz Užica. Igrao je za Crvenu zvezdu, Apolon iz  Limasola, Torino, Napoli, Spartak iz Moskve, Đenovu i Hatajspor. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 25 utakmica.

