DA LI JE MOGUĆE?! Bivši reprezentativac Srbije odlučio da igra u trećoj ligi Hrvatske!
Nekadašnji srpski reprezentativac Nikola Maksimović vratio se fudbalu i potpisao za hrvatskog trećeligaša. Da dobro ste pročitali.
Bivši štoper Crvene zvezde, Napolija, Torina i brojnih drugih klubova odlučio je da potpiše za Kustošiju, klub poznat po milionskim transferima u svetu fudbala iako se daleko nalazi od najvišeg ranga hrvatskog fudbala.
Fabricio Romano je obelodanio da je Srbin potpisao sa ovim klubom ugovor do kraja sezone.
Nikola Maksimović je ponikao u Slobodi iz Užica. Igrao je za Crvenu zvezdu, Apolon iz Limasola, Torino, Napoli, Spartak iz Moskve, Đenovu i Hatajspor. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 25 utakmica.
