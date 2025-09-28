NIKO KAO MILE SVILAR: Golman Rome rekorder u 2025. godini

MILE Svilar brani fantastično u dresu Rome. To najbolje pokazuje jedan neverovatan podatak.

FOTO: EPA

Naime, ovaj 26-godišnjak iz Antverpena je golman koji je najviše puta sačuvao svoju mrežu u 2025. godini u ligama petica - čak 15.

Takođe, primio je samo jedan pogodak do sad u ovoj sezoni u Seriji A od 14 šuteva koji su išli u okvir njegovog gola. Savladao ga je samo Đovani Simeone u pobedi Torina nad "vučicom" (1:0).

Mile Svilar has kept more league clean sheets than any other goalkeeper in Europe's top five leagues in 2025 (15).



He's conceded just one goal from the 14 shots on target he's faced in his five Serie A appearances so far this season. 🧱 pic.twitter.com/XrRTjIwyWn — Squawka (@Squawka) September 28, 2025

Podsetimo, Svilaru je ovo četvrta sezone u dresu tima iz Rima, a poslednje dve je bio nezamenljiv među stativama.

