NIKO KAO MILE SVILAR: Golman Rome rekorder u 2025. godini

Časlav Vuković

28. 09. 2025. u 18:52

MILE Svilar brani fantastično u dresu Rome. To najbolje pokazuje jedan neverovatan podatak.

НИКО КАО МИЛЕ СВИЛАР: Голман Роме рекордер у 2025. години

FOTO: EPA

Naime, ovaj 26-godišnjak iz Antverpena je golman koji je najviše puta sačuvao svoju mrežu u 2025. godini u ligama petica - čak 15.

Takođe, primio je samo jedan pogodak do sad u ovoj sezoni u Seriji A od 14 šuteva koji su išli u okvir njegovog gola. Savladao ga je samo Đovani Simeone u pobedi Torina nad "vučicom" (1:0).

Podsetimo, Svilaru je ovo četvrta sezone u dresu tima iz Rima, a poslednje dve je bio nezamenljiv među stativama.

