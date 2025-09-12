Fudbal

ČUKA RIVAL PO MERI : Fudbaleri Vojvodine orni za duel sa Čukaričkim posle reprezentativne pauze

Slobodan Bajić

12. 09. 2025. u 22:20

UTAKMICA sa Čukaričkim, koga dočekuju u subotu, 13. septembra (20) na „Karađorđu“, za fudbalere Vojvodine je prelomna.

N.Mihajlović

To ističe Miroslav Tanjga, šef struke Novosađana i naglašava da gosti sa Banovog brda takođe žele visok plasman i borbu za Evropu.

– I u taj meč ulazimo sa istim ciljem, da budemo koncetrisani, da idemo na pobedu i da odigramo najbolje što umemo. Čukarički u Novom Sadu igra i više nego dobar fudbal. Kod nas su svi motivisani, zbog dobrog terena i ambijenta. Očekujemo neugodnog i motivisanog protivnika, koja je pokazao da zna da igra na rezultat. Mi smo u prethodnim duelima potvrdili da imamo svoj cilj, znamo naše kvalitete i držaćemo se toga. Ovo je, kao i svaka sledeća utakmica, najbitnija, ali po mom mišljenju je i prelomna– rekao je Tanjga.

Kapiten Slobodan Medojević naglašava da beogradski rival, po mnogo čemu dobro ostvarenom u poslednjih nekoliko godina, zaslužuje respekt novosadskih fudbalera.

- Pozicionirali su se veoma dobro u srpskom fudbalu. Neugodna su ekipa, spoj iskustva i mladosti i igraju lep fudbal. Međutim, mi smo kod kuće, pred našim navijačima i u takvim okolnostima nema filozofiranja i idemo na pobedu– rekao je Medojević.

