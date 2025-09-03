PUČE BOMBA! Prvi rival Crvene zvezde u Ligi Evrope doveo bivšeg napadača Mančester sitija

Nigerijski fudbaler Keleči Ihenačo potpisao je jednogodišnji ugovor sa Seltikom uz mogućnost produženja na još jednu sezonu, saopštio je noćas škotski klub.

Profimedia

Ihenačo (28) je u ponedeljak raskinuo saradnju sa Seviljom. On je drugi deo prošle sezone proveo na pozajmici u Midlsbrou. Nigerijski fudbaler je pre Sevilje igrao za Lester i Mančester siti.

"Veoma dobro poznajem Kelečija i znam šta može da donese timu. On je veoma talentovan igrač, sa velikim sposobnostima i radnim duhom", izjavio je menadžer Seltika Brendan Rodžers.

Fudbaleri Crvene zvezde će 24. septembra dočekati Seltik u prvom kolu Lige Evrope.

