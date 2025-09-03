Fudbal

PUČE BOMBA! Prvi rival Crvene zvezde u Ligi Evrope doveo bivšeg napadača Mančester sitija

03. 09. 2025. u 09:17

Nigerijski fudbaler Keleči Ihenačo potpisao je jednogodišnji ugovor sa Seltikom uz mogućnost produženja na još jednu sezonu, saopštio je noćas škotski klub.

Ihenačo (28) je u ponedeljak raskinuo saradnju sa Seviljom. On je drugi deo prošle sezone proveo na pozajmici u Midlsbrou. Nigerijski fudbaler je pre Sevilje igrao za Lester i Mančester siti.

"Veoma dobro poznajem Kelečija i znam šta može da donese timu. On je veoma talentovan igrač, sa velikim sposobnostima i radnim duhom", izjavio je menadžer Seltika Brendan Rodžers.

Fudbaleri Crvene zvezde će 24. septembra dočekati Seltik u prvom kolu Lige Evrope.

