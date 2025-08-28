ANA IVANOVIĆ HTELA DA MU OPROSTI PREVARU! Reakcija Švajnštajgera sve ostavila bez teksta
I dalje se u javnosti govori o Ani Ivanović i Bastijanu Švajnštajgeru, a kako prenosi "BUNTE" iz kruga porodice bliske Nemcu, Srpkinja je htela da mu da drugu šansu.
Nakon što je otkrivena afera Bastijana Švajnštajgera Ivanovićeva je bila spremna da mu sve oprosti.
Ipak, legendarni nemački fudbaler je jasno stavio do znanja da želi da uživa u svojoj slobodi i da se neće vratiti u porodično "gnezdo."
Tek tada je bivša prva teniserka sveta stavila tačku i javno objavila kraj braka.
