Fudbal

ANA IVANOVIĆ HTELA DA MU OPROSTI PREVARU! Reakcija Švajnštajgera sve ostavila bez teksta

Александар Илић
Aleksandar Ilić

28. 08. 2025. u 17:57

I dalje se u javnosti govori o Ani Ivanović i Bastijanu Švajnštajgeru, a kako prenosi "BUNTE" iz kruga porodice bliske Nemcu, Srpkinja je htela da mu da drugu šansu.

АНА ИВАНОВИЋ ХТЕЛА ДА МУ ОПРОСТИ ПРЕВАРУ! Реакција Швајнштајгера све оставила без текста

Foto: Profimedia

Nakon što je otkrivena afera Bastijana Švajnštajgera Ivanovićeva je bila spremna da mu sve oprosti. 

Ipak, legendarni nemački fudbaler je jasno stavio do znanja da želi da uživa u svojoj slobodi i da se neće vratiti u porodično "gnezdo."

Tek tada je bivša prva teniserka sveta stavila tačku i javno objavila kraj braka.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?

KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?