ANA IVANOVIĆ HTELA DA MU OPROSTI PREVARU! Reakcija Švajnštajgera sve ostavila bez teksta

I dalje se u javnosti govori o Ani Ivanović i Bastijanu Švajnštajgeru, a kako prenosi "BUNTE" iz kruga porodice bliske Nemcu, Srpkinja je htela da mu da drugu šansu.

Foto: Profimedia

Nakon što je otkrivena afera Bastijana Švajnštajgera Ivanovićeva je bila spremna da mu sve oprosti.

Ipak, legendarni nemački fudbaler je jasno stavio do znanja da želi da uživa u svojoj slobodi i da se neće vratiti u porodično "gnezdo."

Tek tada je bivša prva teniserka sveta stavila tačku i javno objavila kraj braka.

