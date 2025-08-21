Fudbal

KAKAV GEST MARKA NIKOLIĆA! Bivši trener Rada iz svog džepa donira klubu novac

Filip Milošević

21. 08. 2025. u 16:15

Fudbalski klub Rad, nada se boljim danima, nakon što je dotakao dno i bio na pragu gašenja.

FOTO: FK Rad

Trener AEK-a iz Atine Marko Nikolić nije zaboravio gde je ponikao.

Na Instagram profilu fudbalskog kluba Rad – pohvalili su se Građevinari da će Nikolić iz svog džepa platiti troškove organizacije domaćih utakmica i tako pomoći bivšem klubu.

On je počeo karijeru u Radu, potom je u Srbiji još trenirao Vojvodinu i Partizan. Gradi inostranu karijeru postepeno i u ovom trenutku je jedan od najboljih srpskih trenera.

