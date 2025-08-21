KAKAV GEST MARKA NIKOLIĆA! Bivši trener Rada iz svog džepa donira klubu novac
Fudbalski klub Rad, nada se boljim danima, nakon što je dotakao dno i bio na pragu gašenja.
Trener AEK-a iz Atine Marko Nikolić nije zaboravio gde je ponikao.
Na Instagram profilu fudbalskog kluba Rad – pohvalili su se Građevinari da će Nikolić iz svog džepa platiti troškove organizacije domaćih utakmica i tako pomoći bivšem klubu.
On je počeo karijeru u Radu, potom je u Srbiji još trenirao Vojvodinu i Partizan. Gradi inostranu karijeru postepeno i u ovom trenutku je jedan od najboljih srpskih trenera.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
21. 08. 2025. u 12:40
"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce
21. 08. 2025. u 14:03
NOVI POTPIS NA "MARAKANI"! Brzonogo krilo je tu - Crvena zvezda ne staje!
21. 08. 2025. u 15:06
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)