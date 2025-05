DETE MANČESTERA, RATNIK NAPOLIJA: Ko je Skot Mektomini čovek koji je doneo titulu pod "Vezuv" i postao božanstvo u Napulju

Zvanično najbolji fudbaler "Serije A", Skot Mektomini, doneo je Napoliju četvrtu titulu u istoriji kluba. Upravo je on bio taj koji je vukao tim ka "Skudetu" zbog čega će mu Napolitanci biti večno zahvalni.

On je dete Mančester junajteda, tamo je napravio svoje prve fudbalske korake, kasnije briljirao i u prvom timu, međutim to upravo sa "Old Traforda" nije znala da ceni, pa je otišao u Napulj po svoju sreću.

Kada je potpisivao za Napoli, bivši trener "crvenih đavola" Ole Gunar Solskjer je bio u šoku.

- Kako možete da prodate Skota?! To mi je neshvatljivo - besan je bio Ole Gunar Solskjer kada je čuo da će dete kluba postati član Napolija.

Kada je bio u akademiji Mančester junajteda, bio je mali, sićušan, nikakav. Ni prići svojoj generaciji u tinejdžerskoj dobi. Dolazio je kući i postavljao pitanja: „Zašto sam tako mali? Zašto sam drugačiji?“ Gledao je vršnjake kako dobijaju ugovore, kako im stižu pozivi za mlađe reprezentacije Engleske i Škotske.

Jednoga dana je posle treninga prišao ocu i rekao: „Ne mogu ništa da uradim pored ovih momaka“. Odgovario mu je: „Sine, vreme će uraditi svoje. Porašćeš“.

I bio je u pravu. Baš kao i za ulaske u kazneni prostor. Dostigao je visinu od 1,91.

Sada "jede" metre na terenu, rve se sa protivnicima, deli asistencije kao od šale i postiže golove. Zbog takvog ratničkog srca, postao je skoro pa Božanstvo u Napoliju, gde zbog njega pojedinci nose kiltove i njegovo ime imaju istetovirano na podlakticama.

Sigurno da je Mančester mnogo pogrešio otarasivši se Skota, ali su De Laurentis i Konte pogodili, a nekada "sićušni" Škot se zbog prilike u Napulju odužio na najbolji mogući način - titulom koju je doneo pod "Vezuv".

