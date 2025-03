BARSELONA JE BAŠ MOĆNA: Katalonci razbili Đironi, čuvaju prvo mesto na tabeli

BARSELONA je baš moćna. To je na svojoj koži osetila Đirona koja je u 29. kolu La Lige izgubila na "Monžuiku" sa 4:1.

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Izabranicima Hansija Flika je ovo bio deveti vezani prvenstveni trijumf. Poslednji put Katalonci nisu pobedili 18. januara kad su odigrali nerešeno - 1:1 protiv Hetefea.

Pokušavala je Barselona na sve načine da pronađe način da zatrese mrežu Paula Gazanige, pošto to ona nije uspela, to je uradio Ladislav Krejči koji je postigao autogol u 43. minutu.

Ipak, gosti su šokirali domaće na startu drugog poluvremena. Igrao se 53. minut kad je Arno Dandžuma doneo izjednačenje Đironi.

To je samo naljutilo Katalonce, a posebno Roberta Levandovskog koji je postigao dva gola. On je sa ta dva pogotka došao do brojke od 25 golova i prvi je strelac Primere.

Tačku na pobedu domaćeg tima stavio je Feran Tores i tako na najbolji način najavio revenš polufinala Kupa kralja protiv Atletiko Madrida na "Vanda Metropolitanu".

Barselona je prva na tabeli sa 66 bodova, ima tri više od Real Madrida. Đirona je na 13. mestu sa 34.

