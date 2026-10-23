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ISTINA O VEZI SA DORIS DRAGOVIĆ Čola: "Osećanja su bila obostrana - bila je zgodna, malo smo očijukali"

Marta Stojanović

23. 10. 2026. u 18:13 >> 18:15

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IAKO su je povezivali sa Zdravkom Čolićem, Doris Dragović je pronašla pravu ljubav u sportisti Mariju Budimiru, sa kojim je u skladnom braku.

ИСТИНА О ВЕЗИ СА ДОРИС ДРАГОВИЋ Чола: Осећања су била обострана - била је згодна, мало смо очијукали

Foto: ATA images/M. T, Jutjub printskrin/Eurovision Song Contest

Doris Dragović, čije je pravo ime Dorotea Budimir, decenijama intrigira javnost svojim privatnim životom.

Iako su je nekada mnogi povezivali sa Zdravkom Čolićem i verovali da među njima ima više od saradnje, njeno srce je u potpunosti osvojio proslavljeni sportista sa kojim je izgradila višedecenijski mir.

Buran ljubavni život popularne pevačice godinama je bio pod lupom javnosti.

Foto: Jutjub printskrin/Eurovision Song Contest

Dugo se spekulisalo o njenoj navodnoj romansi sa legendarnim pevačem Zdravkom Čolićem, a sumnje su dodatno podgrejane njihovim zajedničkim poslovnim angažmanima.

Doris Dragović se pojavila u spotu za Čolićev vanvremenski hit „Ti možeš sve, al' jedno ne”, gde je tumačila čuvenu ulogu Ruške.

Pored toga, domaća publika ih je gledala jedno pored drugog i na snimanju velikog projekta „Za milion godina”.

„Malo smo očijukali, bila je vrlo zgodna“

I sam Zdravko Čolić se svojevremeno osvrnuo na druženje sa splitskom pevačicom tokom snimanja šoua „Ti si mi u krvi”, koji je realizovan u Deliblatskoj peščari i Novom Sadu.

Foto: ATA images/ R.Z.

Govoreći o periodu kada je pevala u grupi „More”, muzičar nije krio da su postojale obostrane simpatije.

Prisetivši se tih dana, Čolić je priznao da su tokom saradnje „malo očijukali”, kao i da je pevačica u to vreme bila „vrlo zgodna”.

Sudbonosni susret sa vaterpolistom i brak daleko od kamera

Uprkos glasinama i estradnim tračevima koji su pratili njen odnos sa kolegom, Doris je pravu ljubav pronašla kraj sportiste.

Njeno srce osvojio je poznati vaterpolista Mario Budimir.

Par je 1990. godine stao na ludi kamen, kada je pevačica zvanično preuzela suprugovo prezime.

Njih dvoje su već decenijama u skladnom braku, a svoj porodični i privatni život pažljivo čuvaju daleko od radoznalih očiju medija.

(Kurir)

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