HOD U MESTU: Dragica Zlatić i Nemanja Đorđević iznenadili javnost u paukovoj mreži (FOTO)
PEVAČI Dragica Zlatić i Nemanja Đorđević objavili su duetsku pesmu "Hod u mestu". Novu pesmu prati i video ostvarenje u kom su se i oboje našli u do sada neviđenim izdanjima.
Povodom novog duetskog hita Dragica i Nemanja upriličili su glamuroznu promociju, pa je pevačica zablistala u raskošnoj plavoj haljini koja je ostavila utisak bajkovitog izdanja. Elegantni volani dodatno su naglasili lepršavost kreacije, dok je upečatljiva svetlucava ogrlica unela dozu glamura.
Poseban detalj bio je ukras u njenoj kosi, koji je podsećao na kraljevsku tijaru i čitavom izdanju dao svečanu, gotovo princezastu notu. Pevačica je odabrala nežan, ali efektan izgled kojim je privukla poglede čim se pojavila.
Nemanja Đorđević odlučio se za nešto moderniju i svedeniju varijantu. Obukao je elegantno odelo u bež tonovima, koje je kombinovao sa crnom košuljom, stvarajući upečatljiv kontrast.
U trenutku kada sam imala četiri svoje pesme, ali me je nagovorio da se čujem sa Nemanjom. Mi smo se potom čuli i odmah smo se skontali, kao da se znamo barem 20 godina. Kod mene je uvek na prvom mestu kakav je neko čovek, a Nemanja je jedna dušica i retko dobar čovek na estradi, neiskvaren. Odmah sam pristala, baš mi se dopala pesma - rekla je Dragica i dodala:
- Nema straha kada je reč o ovom duetu. Nije mi ni bitan broj pregleda, energije su se poklopile i to je najbitnije - istakla je ona, pa se Nemanja nadovezao i progovorio o njihovom prvom susretu.
- Naš prvi ručak je trajao 5-6 sati... Sedeli smo u jednom restoranu i satima pričali - otkrio je on.
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