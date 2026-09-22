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HOD U MESTU: Dragica Zlatić i Nemanja Đorđević iznenadili javnost u paukovoj mreži (FOTO)

Д. Цакић

22. 09. 2026. u 22:01

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PEVAČI Dragica Zlatić i Nemanja Đorđević objavili su duetsku pesmu "Hod u mestu". Novu pesmu prati i video ostvarenje u kom su se i oboje našli u do sada neviđenim izdanjima.

ХОД У МЕСТУ: Драгица Златић и Немања Ђорђевић изненадили јавност у пауковој мрежи (ФОТО)

Foto: Novosti

Povodom novog duetskog hita Dragica i Nemanja upriličili su glamuroznu promociju, pa je pevačica zablistala u raskošnoj plavoj haljini koja je ostavila utisak bajkovitog izdanja. Elegantni volani dodatno su naglasili lepršavost kreacije, dok je upečatljiva svetlucava ogrlica unela dozu glamura.

Poseban detalj bio je ukras u njenoj kosi, koji je podsećao na kraljevsku tijaru i čitavom izdanju dao svečanu, gotovo princezastu notu. Pevačica je odabrala nežan, ali efektan izgled kojim je privukla poglede čim se pojavila.

Foto: Фото: Новости

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Nemanja Đorđević odlučio se za nešto moderniju i svedeniju varijantu. Obukao je elegantno odelo u bež tonovima, koje je kombinovao sa crnom košuljom, stvarajući upečatljiv kontrast.

U trenutku kada sam imala četiri svoje pesme, ali me je nagovorio da se čujem sa Nemanjom. Mi smo se potom čuli i odmah smo se skontali, kao da se znamo barem 20 godina. Kod mene je uvek na prvom mestu kakav je neko čovek, a Nemanja je jedna dušica i retko dobar čovek na estradi, neiskvaren. Odmah sam pristala, baš mi se dopala pesma - rekla je Dragica i dodala:

- Nema straha kada je reč o ovom duetu. Nije mi ni bitan broj pregleda, energije su se poklopile i to je najbitnije - istakla je ona, pa se Nemanja nadovezao i progovorio o njihovom prvom susretu.

- Naš prvi ručak je trajao 5-6 sati... Sedeli smo u jednom restoranu i satima pričali - otkrio je on.

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