ZLATNA PLOČA: Zvonku Bogdanu pripalo priznanje za izuzetan doprinos muzici (FOTO)

UOČI koncerta „Sećanje na vreme koje se ponoviti neće“, Zvonka Bogdana koji će biti održan 21. oktobra u Plavoj dvorani Sava centra, pevač je dobio značajno priznanje "Zlatna ploča"

Foto: Gordan Jović RTS

Njegove pesme već decenijama čuvaju mirise ravnice, zvuk tambure, Dunav, salaše i slike jednog vremena u kojem se živelo sporije, volelo snažnije i duže pamtilo. Upravo tom vremenu i muzici koja ga je nadživela biće posvećeno posebno koncertno veče u Sava centru.

- Od samog početka bavim se čuvanjem nečega što je prolazno. Ja i dan-danas živim na muzejski način. Nisam se nadao da će toliko decenija ljudi ovo prihvatati i slušati, ali ova muzika živi zahvaljujući ljudima koji je slušaju i orkestrima koji je izvode - rekao je Zvonko za "Večernje novosti". Foto: Nikola Ristić RTS

Pevač će na koncertu ponovo oživeti njegov prepoznatljivi svet, svet ljubavi i boema, Dunava i ravnice, salaša i konja koji slobodno jure. Publiku očekuju pesme koje su obeležile njegovu višedecenijsku karijeru i postale deo zajedničkog muzičkog sećanja mnogih generacija.

Bogdana pratiće veliki Tamburaški orkestar Radio-televizije Vojvodine, sa kojim će publici prirediti veče u znaku tamburaške muzike i pesama koje traju mnogo duže od vremena u kojem su nastale.

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