SERVIRALI SU "ŠARDONE": Neverovatna priča o ljubavi od koje se ne odustaje (FOTO)

ČAČANSKI Teatar Dur nastavlja da pomera granice svog muzičkog izraza, a nakon pesme „Da zaboravim“, koja je ranije privukla pažnju publike i medija, devetočlani bend predstavio je novu autorsku numeru, „Šardone“.

Foto: Privatna arhiva

Već na prvo slušanje jasno je da Teatar Dur i ovoga puta ostaje veran onome po čemu je prepoznatljiv – spoju različitih muzičkih senzibiliteta koji zajedno zvuče kao jedna celina.

"Šardone" je brza, mladalačka i opuštena pesma, sa energijom koja lako prelazi na slušaoce. Ipak, iza zaraznog ritma krije se priča koja je mnogima dobro poznata, odnos u kojem vas nečije reči istovremeno podignu i povrede, a ipak joj se iznova vraćate. „Šardone“ je zato više od klasične letnje pesme – ima ritam za dobro raspoloženje, ali i priču u kojoj će se prepoznati svi koji su bar jednom ostali u odnosu za koji su znali da ih povređuje, a ipak nisu umeli da odu.

Teatar Dur je bend koji se izdvaja upravo po različitosti svojih članova i njihovih muzičkih afiniteta. Bend čini devet muzičara, a njihov repertoar obuhvata narodnu, zabavnu, pop i rok muziku, uz poseban senzibilitet prema džezu i modernom pop zvuku. Upravo ta širina omogućava im da poznate numere interpretiraju na svoj način, ali i da sve više prostora daju autorskoj muzici.

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