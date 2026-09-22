Poznati

SERVIRALI SU "ŠARDONE": Neverovatna priča o ljubavi od koje se ne odustaje (FOTO)

Dušan Cakić

22. 09. 2026. u 20:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ČAČANSKI Teatar Dur nastavlja da pomera granice svog muzičkog izraza, a nakon pesme „Da zaboravim“, koja je ranije privukla pažnju publike i medija, devetočlani bend predstavio je novu autorsku numeru, „Šardone“.

СЕРВИРАЛИ СУ ШАРДОНЕ: Невероватна прича о љубави од које се не одустаје (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Već na prvo slušanje jasno je da Teatar Dur i ovoga puta ostaje veran onome po čemu je prepoznatljiv – spoju različitih muzičkih senzibiliteta koji zajedno zvuče kao jedna celina.

"Šardone" je brza, mladalačka i opuštena pesma, sa energijom koja lako prelazi na slušaoce. Ipak, iza zaraznog ritma krije se priča koja je mnogima dobro poznata, odnos u kojem vas nečije reči istovremeno podignu i povrede, a ipak joj se iznova vraćate. „Šardone“ je zato više od klasične letnje pesme – ima ritam za dobro raspoloženje, ali i priču u kojoj će se prepoznati svi koji su bar jednom ostali u odnosu za koji su znali da ih povređuje, a ipak nisu umeli da odu.

Teatar Dur je bend koji se izdvaja upravo po različitosti svojih članova i njihovih muzičkih afiniteta. Bend čini devet muzičara, a njihov repertoar obuhvata narodnu, zabavnu, pop i rok muziku, uz poseban senzibilitet prema džezu i modernom pop zvuku. Upravo ta širina omogućava im da poznate numere interpretiraju na svoj način, ali i da sve više prostora daju autorskoj muzici.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

KADA CILj DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat