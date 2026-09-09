TRI GODINE JE SLUŠAO SAMO KOD KUĆE: LJuba Perućica novu pesmu posvetio sinu Alekseju (FOTO)

PEVAČ Ljubomir Ljuba Perućica gotovo tri godine čuvao je u krugu porodice priču koja je sada dobila muzički oblik.

Foto: Miloš Puhalović

Pesma „Sine“ nastala je iz njegove potrebe da sačuva uspomenu na period odrastanja sina Alekseja, ali i bol zbog trenutaka koje je, zbog posla i čestih putovanja, morao da propusti.

Ljubina supruga, voditeljka Katarina Kolozeus, otkrila nam je je da su pesmu godinama slušali samo kod kuće, bez namere da je ikada postane hit. Foto: Miloš Puhalović

Za njih je ona bila porodična uspomena i poruka njihovom sinu Alekseju.

- Sine moj, ovo je za tebe, da nam ostane uspomena zauvek. Voli te tata – poručio je Ljuba svom nasledniku.

Emociju dodatno pojačava spot snimljen poput kratkog filma, u kojem se pojavljuje i Aleksej. Kroz priču oca koji odlazi od kuće, Ljuba je prikazao ljubav, žrtvu i težinu svakog rastanka.

"Sine“ je tako prerasla porodičnu priču i postala pesma svih roditelja koji zbog posla i borbe za bolju budućnost propuštaju dragocene trenutke sa svojom decom.

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