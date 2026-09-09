TRI GODINE JE SLUŠAO SAMO KOD KUĆE: LJuba Perućica novu pesmu posvetio sinu Alekseju (FOTO)
PEVAČ Ljubomir Ljuba Perućica gotovo tri godine čuvao je u krugu porodice priču koja je sada dobila muzički oblik.
Pesma „Sine“ nastala je iz njegove potrebe da sačuva uspomenu na period odrastanja sina Alekseja, ali i bol zbog trenutaka koje je, zbog posla i čestih putovanja, morao da propusti.
Ljubina supruga, voditeljka Katarina Kolozeus, otkrila nam je je da su pesmu godinama slušali samo kod kuće, bez namere da je ikada postane hit.
Za njih je ona bila porodična uspomena i poruka njihovom sinu Alekseju.
- Sine moj, ovo je za tebe, da nam ostane uspomena zauvek. Voli te tata – poručio je Ljuba svom nasledniku.
Emociju dodatno pojačava spot snimljen poput kratkog filma, u kojem se pojavljuje i Aleksej. Kroz priču oca koji odlazi od kuće, Ljuba je prikazao ljubav, žrtvu i težinu svakog rastanka.
"Sine“ je tako prerasla porodičnu priču i postala pesma svih roditelja koji zbog posla i borbe za bolju budućnost propuštaju dragocene trenutke sa svojom decom.
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