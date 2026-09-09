PREVAZIŠLO JE SVA OČEKIVANJA: Nezapamćeno interesovanje za koncert Milančeta Radosavljevića u Valjevu (FOTO)

NAKON istorijskog uspeha i čak četiri koncerta održana na beogradskom Tašmajdanu, legenda narodne muzike Milanče Radosavljević kreće na veliku regionalnu turneju pod nazivom „Od Valjeva do Loznice“.

Foto: Novosti

Prvi koncert na turneji biće održan u subotu, 12. septembra, u SRC "Petnica" u Valjevu, a interesovanje publike prevazišlo je sva očekivanja.

Samo tri dana uoči koncerta, u prodaji je ostalo manje od 200 karata, što još jednom potvrđuje koliko publika voli Milančeta i njegove bezvremenske pesme. Foto: Novosti

Posle nezaboravnih večeri na Tašmajdanu, Milanče će svoje najveće hitove pevati pred valjevskom publikom, koja sa nestrpljenjem iščekuje dolazak jednog od najvoljenijih pevača narodne muzike.

Turneja se nastavlja 2. oktobra, kada će Milanče održati veliki koncert u novosadskom "Spens-u, dok će ostali gradovi i datumi regionalne turneje uskoro biti objavljeni.

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