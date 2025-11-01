BORA ĐORĐEVIĆ BI DANAS NAPUNIO 73 GODINE: Jako tužan dan za sve koji su voleli muzičara, prijatelj mu obišao grob
NA današnji dan, 1. novembra 1952. godine, u Čačku je rođen Borisav Bora Đorđević – legendarni roker, pesnik i frontmen grupe Riblja čorba, čovek čiji su stihovi i reči postali trajan deo muzičke istorije Srbije.
Iako je preminuo 4. septembra 2024. godine, duh njegovih pesama i dalje živi, a energija njegovog stvaralaštva ostaje prisutna među ljudima.
- Rođen sam na dan mrtvih - znao je često da kaže Bora u svojim intervjuima.
Prijatelj na grobu
Danas, baš na Mitrovske zadušnice, koje se ove godine poklapaju sa Borinim rođendanom, njegov dugogodišnji prijatelj, slikar i akvarelista Milan Čakajac, posetio je njegov grob u rodnom gradu.
U tišini i s dubokim poštovanjem, upalio je sveću za svog prijatelja, prisećajući se njihovih razgovora, stihova i trenutaka umetničkog zajedništva koji su ostali zapisani u sećanju i vremenu.
- Naše prijateljstvo bilo je čvrsto i iskreno. Bora je umeo da podrži, dolazio je na moje izložbe širom Srbije i uvek bio prisutan. Posvetio mi je stihove za seriju akvarela o Čačku, koji su danas odštampani na promo šoljama grada na Moravi. U njima stoji: ‘Dobili ste šta ste hteli – grada Čačka akvareli - ispričao je Čakajac.
Na Borinom grobu, gde su ukrštene dve gitare – simboli koje je ostavio u amanet na svom poslednjem koncertu u Čačku – danas vlada tišina ispunjena muzikom. Grad je ispunio njegovu želju, a prijatelji i poštovaoci nastavljaju da čuvaju sećanje na njega s posebnim ponosom.
Borisav Đorđević ostaće upisan ne samo u istoriju srpskog roka, već i u srca svih koji su znali da oslušnu između redova – tamo gde je uvek pevao o ljubavi, slobodi, ponosu i svom voljenom Čačku.
