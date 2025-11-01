UMRO ČUVENI GLUMAC: Poznat i uzrok smrti
KAKO je prenela agencija AFP, glumac Čeki Karjo je preminuo u petak nakon borbe sa karcinomom. Rođen je u Istanbulu, ali je odrastao u Parizu.
Francuski glumac Čeki Karjo, poznat po ulogama u filmu "Nikita" i seriji "The Missing", preminuo je u 72. godini života.
Kako je prenela agencija AFP, glumac je preminuo u petak nakon borbe sa karcinomom. Rođen je u Istanbulu, ali je odrastao u Parizu.
Njegovu smrt potvrdila je porodica - supruga, glumica Valeri Keruzore, i njihova deca, koji su vest saopštili putem saopštenja za medije.
(Kurir)
