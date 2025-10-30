Poznati

PEVAČICA OSTALA BEZ SVESTI: Otkriveni u kakvom je stanju Tea Bilanović posle lančanog sudara

30. 10. 2025. u 18:53

PEVAČICA Tea Bilanović je danas doživela saobraćajnu nezgodu kod Beogradske arene.

Foto: OTV Valentino printskrin

U pitanju je lančani sudar na autoputu, a Tea je u stabilnom stanju.

Nakon udesa ona se oglasila i otkrila detalje.

- Tačno je da sam doživela nezgodu na autoputu, bila je gužva, auto ispred mene je ukočio i ja sam udarila u njega. Ugruvana sam i sve me boli, ukazana mi je prva pomoć. U Urgentnom će uraditi ostala ispitivanja zbog vrtoglavice i gubitka svesti pri udarcu - rekla je Tea za Telegraf.

Pevačica Teodora Bilanović imala je jednu neobičnu scenu u svom ljubavnom životu. Ona je nedavno u jednoj emisiji otkrila da je bivšem dečku pevala na svadbi.

- Jednom bivšem sam pevala na svadbi. Pa okej je bilo jer smo se preboleli davno. Dve godine nakon raskida se desilo - priznala je pevačica.

