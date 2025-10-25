Poznati

UPOREĐUJU JE SA BRENINOM "JUGOSLOVENKOM": Šejla Zonić obratila se ženama koje su preživele, ćutale i nisu izgubile snagu (FOTO)

Dušan Cakić

25. 10. 2025. u 19:10

POPULARNA pevačica Šejla Zonić objavila je novu pesmu „Bosanka“, snažnu baladu koja je već nakon nekoliko sati od premijere izazvala lavinu emocija na društvenim mrežama.

Foto: Privatna arhiva

Reč je o pesmi koja govori o generacijama naučenih da trpe, o njihovim traumama, prenesenoj tišini, ali i o neuništivoj snazi i dostojanstvu.

Foto: Privatna arhiva

Šejla je još jednom pokazala da zna da spoji emociju, glas i poruku u jedno, a publika joj je uzvratila bezrezervnom podrškom.

- Ova pesma je nastala iz potrebe da se progovori o onome o čemu se godinama ćuti. ‘Bosanka’ je posveta svim ženama koje su preživele, koje su ćutale, ali nisu izgubile svoju snagu. Želela sam da svaka žena, kad je čuje, oseti da nije sama- istakla je Šejla za "Večernje novosti".

Inače, autor muzike je Feđa Imamović, a tekst za numeru "Bosanka" napisala je Mirzana Imamović, dok je ostale numere na albumu što se tiče muzike i teksta radio Feđa.

Lepa Šejla je jednom prilikom otkrila da je „Bosanka“ najava za njen album „Univerzum“, koji, kako kaže, predstavlja prekretnicu u njenoj daljoj muzičkoj karijeri.

Foto: Privatna arhiva

Ako je suditi po prvim reakcijama publike, možemo očekivati još mnogo muzičke umetnosti od lepe Šejle, koja je ovim singlom potvrdila da je postala jedno od najautentičnijih imena na regionalnoj sceni.

 

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

