EROS RAMAZZOTTI rasprodao dva koncerta u Amsterdamu na gala premijeri svetske turneje
EROS Ramazzotti je osvojio Amsterdam!
Dvlja eksluzivna koncerta - u petak, 17. oktobra i subotu, 18. oktobra - održana u čuvenoj Ziggo Dome areni bila su rasporodata, sa čak 30.000 posetilaca koji s u prisustvovali spektakularnoj Gala premijeri svetske turneje “Una Storia Importante”.
Novi album “UNA STORIA IMPORTANTE” / “UNA HISTORIA IMPORTANTE” U PRODAJI OD 21. NOVEMBRA – dostupan za predporudžbine na https://bioerosramazzotti.lnk.to/UNASTORIAIMPORTANTE
Novi album „Una Storia Importante“ / „Una Historia Importante“, na italijanskom i španskom jeziku, izlazi 21. novembra širom sveta (Friends & Partners S.p.A./Eventim Live International u saradnji sa Sony Music Entertainment), a dostupan je za predporudžbine već od danas.
Album će biti objavljen u više ekskluzivnih formata: italijanska verzija: dupli vinil (crni, providni, narandžasti, potpisani narandžasti) CD Jewel Box, Deluxe i potpisani Deluxe i španska verzija: dupli vinil (crni, narandžasti, potpisani narandžasti), CD Jewel Box, Deluxe i potpisani Deluxe.
Ramazzottijev novi album donosi neke od najpoznatijih hitova njegove karijere u novom aranžmanu, kao i potpuno nove pesme i duete sa renomiranim italijanskim i svetskim umetnicima. Među njima je i singl „Il mio giorno preferito“ / „Mi día preferido“, koji je odmah po objavljivanju dospeo na #1 EarOne Airplay listu - čime je Eros postao prvi izvođal 2025- godine kome je to pošlo za rukom. Na koncertima u Amsterdamu premijerno je izveo i pesmu „Buona Stella” (feat. Elisa), a publika je oduševio trenutak kada mu se Elisa iznenada pridružila na sceni.
Uz The European Pop Orchestra pod dirigentskom palicom Maestra Guida Dieterena i izvanredan bend, Eros je priredio koncert jakom emotivnog naboja. Set lista, koju je za ovu priliku aranžirao Valeriano Chiaravalle, a pod muzičkim vođstvom Luce Scarpe, obuhvatila je pesme iz čitavih 40 godina njegove karijere.
Publika je imala priliku da čuje i čuveni duet „I Belong to You” koji je Eros izveo sa Davinom Michelle, jednom od najvećih pop zvezda nove holandske scene, kao i pesmu„Più che puoi“ sa Berget Lewis, legendarnim gospel i soul vokalom iz Holandije.
Drugi koncert, koji je održan 18. oktobra, prenošen je uživo putem TikTok LIVE-a, ekskluzivno širom sveta, na zvaničnim profilim Erosa Ramazzottija (@erosramazzotti_), TikTok LIVE Italia (@tiktoklive_italy), TikTok LIVE Spagna (@tiktoklive_es) i TikTok LIVE LATAM (@tiktoklive_latam).
Svetska turneja UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, koju potpisuju RadioRama i Friends & Partners i Eventim Live International, započeće 14. februara 2026. u Parizu, a obići će 30 zemalja širom Evrope, Severne Amerike, Kanade i Latinske Amerike.
“UNA STORIA IMPORTANTE” WORLD TOUR POČINjE 14. FEBRUARA U PARIZU, a od 6. juna 2026. Eros ponovo na italijanskim stadionima – 26. APRILA U BEOGRADSKOJ ARENI
Od 6. juna 2026, Ramazzotti će se vratiti i na najveće italijanske stadione, a 26. aprila nastupiće u Beogradskoj areni.
Ulaznice za beogradski koncert dostupne su putem sajtova www.ramazzotti.com, sajta efinity.rs, aplikacije efinity, na blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra i na preko 1.000 Mojkiosk lokacija širom Srbije.
Svetska turneja „UNA STORIA IMPORTANTE“
14. februar 2026. – Pariz, Accor Arena
16. februar 2026. – Strazbur, Zenith
18. februar 2026. – Nica, Palais Nikaia
22. februar 2026. – Brisel, Forest National RASPRODATO
23. februar 2026. – Brisel, Forest National RASPRODATO
25. februar 2026. – Minhen, Olympiahalle RASPRODATO
28. februar 2026. – Hamburg, Barclays Arena
2. mart 2026. – Berlin, Uber Arena
4. mart 2026. – Kopenhagen, Royal Arena
6. mart 2026. – Oslo, Unity Arena
8. mart 2026. – Geteborg, Scandinavium
12. mart 2026. – Oberhauzen, Rudolf Veber-Arena
16. mart 2026. – Cirih, Halenštadion
20. mart 2026. – Frankfurt, Festhalle RASPRODANO
22. mart 2026. – Štutgart, Hans-Martin-Šlejer-Hale
24. mart 2026. – Ženeva, Arena Ženeva
27. mart 2026. – Lion, Ldlc Arena
29. mart 2026. – Tulon, Zenit
6. april 2026. – Kaunas, Žalgirio Arena
8. april 2026. – Krakov, Tauron Arena Krakov
10. april 2026. – Prag, 02 Arena
13. april 2026. – Beč, Viener Stadthalle D
16. april 2026. – Bratislava, Tipos Arena
19. april 2026. – Budimpešta, Mvm Dome
22. aprila 2026 – Bukurešt, Laminor Arena
24. april 2026. – Sofija, Arena 8888
26. april 2026 – Beograd, Beogradska arena
28. 4. 2026. – Zagreb, Arena Zagreb
2. maj 2026. – Barselona, Palau Sant Džordi
4. maj 2026. – Madrid, Movistar Arena
6. maj 2026. – Lisabon, Meo Arena
06. jun 2026 – Udine, stadion Bluenergi
9. jun 2026 – Milano, Stadio San Siro
13. jun 2026 – Napoli, Stadio Dijego Armando Maradona
16. jun 2026. – Roma, stadion Olimpijko
20. jun 2026. – Mesina, stadion Franko Skoljo
23. jun 2026. – Bari, stadion San Nikola
27. jun 2026. – Torino, stadion Alijanc
16. oktobar 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum
18. oktobar 2026 – Montreal, Place Bell
22. oktobar 2026. – Boston, Boh C
