OBUKA ZA BUDUĆE PRODUCENTE: Aleksandar Aca Sofronijević ugostio svoje polaznike (FOTO)
PROSLAVLjENI umetnik na harmonici i producent Aleksandar Sofronijević otvorio je vrata svog studija za buduće polaznike škole za muzičku produkciju i dizajn zvuka, čiji je jedan od osnivača.
U savremenom i tehnički vrhunski opremljenom studiju, Sofronijević lično je dočekao zainteresovane kandidate koji žele da svoje znanje i talenat usmere ka profesionalnoj muzičkoj produkciji.
Već drugu nedelju zaredom, u okviru programa „Otvorena vrata“, budući producenti i muzički entuzijasti imaju priliku da svake srede u 12 časova posete studio, upoznaju tim predavača i dobiju detaljne informacije o programu škole. Pored toga, posetioci se sreću i sa poznatim muzičarima i izvođačima koji sarađuju sa timom, čime se odmah uvode u svet profesionalne muzike.
Nova generacija polaznika krenuće sa nastavom 1. oktobra 2025. godine, a školovanje traje jednu godinu. Tokom tog perioda, studenti razvijaju praktične veštine studijskog rada, rade na sopstvenim projektima i uče od vrhunskih stručnjaka iz oblasti muzičke produkcije, dizajna zvuka i izvođačkih umetnosti.
Za sve koji nisu u mogućnosti da prisustvuju nastavi uživo, ASPA nudi i mogućnost online praćenja predavanja, čime se omogućava učešće i van granica Srbije.
Akademija je pripremila i posebne pogodnosti za novu generaciju polaznika.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)