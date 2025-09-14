S JESENI SLEDI JOŠ JEDNO AUTORSKO DELO: Sanja Vučić o minuloj letnjoj turneji, trilogiji, muzičkim novitetima, inspiraciji (FOTO)

PRIJA mi uloga kantautora, jer nekako sama sebi „pogodim“ pesme. Muziku živim i inspiraciju tražim u svemu. Svom životu, životima meni dragih ljudi, pa čak i onih koje ne poznajem. U prirodi, svetskim destinacijama, ljubavnim usponima i padovima.

Ovim rečima razgovor za „Večernje novosti“ započinje mlada muzička zvezda Sanja Vučić, koja ne krije svoje zadovoljstvo zbog nedavnog objavljivanja nove autorske muzičke trilogije, kojim je „zasladila“ minulo leto. Jedna od najangažovanijih i najtalentovanijih pevačica mlađe generacije, sa publikom je na svojim nastupima pevala tri nove pesme: „Raspadam se“, „Sto problema“ i „Granit“.

- Trilogija je donela osveženi zvuk i moj autorski pečat, budući da sam učestvovala u kreiranju svih numera, zajedno sa svojim dugogodišnjim saradnicima. Svaku od njih sam pisala ja, ali su sve tri potpuno drugačije i ne liče jedna na drugu. Smatram da je to što i treba da bude, da autor predstavi sva svoja izdanja. Foto: Novosti

*Da li se nova muzika i sada radi u studiju?

- Tako je, u pauzi između nastupa koji su bili deo letnje turneje, kada nisam odmarala vreme sam provodila i provodim u studiju i to me čini opuštenijom. Ne zadajem sebi rokove, kada nešto treba da bude gotovo, nego kada osetim da je kraj inspiraciji za to delo. U proteklom periodu urađene su dve pesme, ostale stvaram, pa će jednu od njih publici predstaviti sredinom ili krajem oktobra, jer treba i da se snimi spot.

*U dosašnjoj vašoj karijeri svaku numeru prati i ekranizacija. Koliko se sa te strane „dajete“?

- Učestvujem maksimalno i u tome, ali nerado. Ne volim da snimam spotove. Više volim rad u studiju na pesmama, snimanja meni padaju najteže, ali na kraju uz dosta „muke“, gde se postavim profesionalno i kao pravi „đak“ da bude dobar rezultat.

*Pored toga što stvarate muziku za sebe, radite i za druge kolege. Smatrate li da je to čast ili odgovornost?

- Trudim se da što više radim i ne postoji veća čast, kada te kolega pozove sa pitanjem, da mu baš ja uradim pesmu, bila to meleodija, tekst ili aranžman. Foto: Novosti

*U vašem repertoaru se nalazi sve što je od „Silvane do Nirvane“, a koji je vaš favorit?

- Moj muzički program je raznolik, ima tu više žanrova, stilova, pevala sam i pesme drugih izvođača, jer moj opus još uvek nije toliko širok, nemam svojih pesama da mogu dva sata da pevam samo svoje numere.

*Svi znaju kakva je Sanja u javnosti, kolege vas obožavaju, a kakva ste u svoja četiri zida, kada je sami, šta radite tada?

- S obzirom na to da je i ovo leto bilo radno, slobodno vreme sam koristila da odmorim, gledala sam serije i filmove. Tokom ovog leta nešto sam se bojala Sunca, pa sam izbegavala da se „pržim“ na suncu. Uglavnom sam vreme provodila u sobi, gde mi bilo sveže. Nisam izlazila napolje, ja sam inače bela kao krpa. Tako da me je Sunce malčice videolo ove godine. Foto: Novosti

NIGDE NE ŽURIM

*ŠTA biste voleli da ostvarite?

- Mnogo toga, kako na prvatnom, tako i na poslovnom planu. Međutim, sve puštam da se desi, šaljem pozitivnu energiju i ljubav ka tome što želim i nekako sve dođe na svoje, negde ne žurim.

