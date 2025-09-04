VOLELA BIH JOŠ MNOGO TOGA DA OSTVARIM: Tanja Savić o karijeri, odmoru, nastavku turneje, željama (FOTO)
OSEĆAM se kao brod kojim upravlja vetar zahvalnosti. Svaka prepuna dvorana, iskrena pesma iz publike i suza radosti podseća me da se trud isplatio. Publika mi je davala snagu i u najtežim trenucima, a sada im se na ovaj način ja zahvaljujem.
Ovim rečima na početku razgovora za „Večernje novosti“ folk zvezda Tanja Savić opisuje svoju uspešnu letnju turneju, ali i nastavak njene prve koncertne turneje povodom jubileja u karijeri „20 godina sa Tanjom“ koju je počela je u Beogradu, 23. novembra, prošle godine, koja konceptualno obuhvata sve njene studijske albume, a naredna stanice iste, biće Sarajevo.
- Sve ovo vreme toliko sam poruka i pitanja dobijala kada će biti Sarajevo, toliko je ljudi želelo da dođem, a moram da vam priznam da sam i ja želela istim intenzitetom, jer dugo nisam bila u BiH. Konačno i slobodno mogu da kažem da ćemo Sarajevo i ja pevati 18. oktobra i baš se radujem. Imamo toliko pesama da pevamo i da se veselimo.
*Šta očekuje posetioce na sledećim koncertima u okviru turneje?
- Topla emocija, pesme koje su živele zajedno sa nama i naravno, druženje koje će dugo pamtiti.
*Pored toga što je leto bilo radno, da li ste uspeli da odmorite?
- Bila sam na letovanju u Turskoj, žao mi što duže nije trajalo. Ja sam neko ko voli da jede. Imam male obroke u toku dana, ja jedem pet puta dnevno. Hrana u Turskoj je okej, ali malo je začinjena.
*Budući da potičete iz muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, da li biste želeli da u budućnosti budete član žirija istog?
- Baš bih volela, ja sam neko ko važi za apsolutnog sluhistu i neko sam ko se baš razume u muziku. Mislim da bi kandidatima bilo lako sa mnom. Nisam teška, a vrlo sam direktna i iskrena. Nekako sam uvek tu za njih, podržavam ih i ne bih volela da stane sve nakon smrti Saše Popovića.
*Da li imate neostvarenih želja?
- Uh, imam mnogo želja. Još jedno dete, muško - žensko, kako Bog kaže, to je najvažnije. Kupila sam plac, i volela bih i da imam kuću sa velikim dvorištem.
*Kakav je bio Tanjin put za ovih 20 godina?
- Put je bio pun krivina i uspona, prepreka i izazova, ali svaki izazov me je učio da ponesem svetlo u sebi. I kada bih mogla da se vratim, verovatno bih sve isto uradila, jer u suprotnom to ne bih bila ja.
Preporučujemo
ZALAZAK SUNCA I RAJ OKO NjIH: Uroš Živković uživa na odmoru sa surpugom i sinom (FOTO)
03. 09. 2025. u 18:45
PEVAĆE TRI SATA I ISPRIČAĆE SVOJU ŽIVOTNU PRIČU: Svi detalji koncerata Ane Bekute (FOTO)
03. 09. 2025. u 17:30
POSVETILA SVOJOJ MAJCI: Tijana Bogićević rasplakala region (FOTO)
03. 09. 2025. u 01:23
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)