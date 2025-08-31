TO MOŽE SAMO ON: Haris DŽinović u makedonskom gradu Berovo sa šest i po hiljada stanovnika okupio 18 hiljada ljudi (FOTO)
DA JE Haris Džinović jedna od najvećih zvezda u istoriji domaće scene, još jednom je dokazao spektakularnim nastupom u makedonskom gradu Berovo, gde se desilo nešto što deluje gotovo neverovatno, u mestu koje broji svega 6.500 stanovnika, okupilo se čak 18.000 ljudi da uživo čuju i vide legendu narodne muzike.
Ovakav prizor ni sami organizatori nisu mogli da predvide. Prema rečima čelnih ljudi opštine, Berovo ovakav događaj u svojoj istoriji nije doživeo. Sve je pucalo od energije, emocija i pesme, a Haris je još jednom pokazao zašto je i dalje, i posle decenija karijere neprevaziđena muzička veličina.
Koncert je bio pravi spektakl. Publika je horski pevala hitove koji su obeležili generacije: “I tebe sam sit kafano”, “Pariške kapije”, “Laže mjesec”, “Muštuluk”, i mnoge druge koje su ostale zlatnim slovima upisane u istoriju regionalne muzike.
Ne samo da je Haris oborio sve rekorde posete u Berovu, već je dokazao i ono što njegovi fanovi već odavno znaju, da je danas možda čak popularniji nego ikada. Njegova harizma, glas i bezvremenski hitovi povezuju generacije, a njegov svaki nastup pretvara se u praznik muzike. Haris ostaje sinonim za kvalitet, stil i vrhunsku interpretaciju. Malo je umetnika koji su uspeli da ostanu aktuelni toliko dugo, a još manje onih koji i dalje pune trgove, hale i stadione širom Balkana.
Preporučujemo
GORELO JE KAO AFRIKA: Slađa Alegro leskovačku publiku podigla na noge (FOTO)
30. 08. 2025. u 20:20
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)