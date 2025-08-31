TO MOŽE SAMO ON: Haris DŽinović u makedonskom gradu Berovo sa šest i po hiljada stanovnika okupio 18 hiljada ljudi (FOTO)

DA JE Haris Džinović jedna od najvećih zvezda u istoriji domaće scene, još jednom je dokazao spektakularnim nastupom u makedonskom gradu Berovo, gde se desilo nešto što deluje gotovo neverovatno, u mestu koje broji svega 6.500 stanovnika, okupilo se čak 18.000 ljudi da uživo čuju i vide legendu narodne muzike.

Foto: Berovo.mk

Ovakav prizor ni sami organizatori nisu mogli da predvide. Prema rečima čelnih ljudi opštine, Berovo ovakav događaj u svojoj istoriji nije doživeo. Sve je pucalo od energije, emocija i pesme, a Haris je još jednom pokazao zašto je i dalje, i posle decenija karijere neprevaziđena muzička veličina. Foto: Berovo.mk

Koncert je bio pravi spektakl. Publika je horski pevala hitove koji su obeležili generacije: “I tebe sam sit kafano”, “Pariške kapije”, “Laže mjesec”, “Muštuluk”, i mnoge druge koje su ostale zlatnim slovima upisane u istoriju regionalne muzike. Foto: Berovo.mk

Ne samo da je Haris oborio sve rekorde posete u Berovu, već je dokazao i ono što njegovi fanovi već odavno znaju, da je danas možda čak popularniji nego ikada. Njegova harizma, glas i bezvremenski hitovi povezuju generacije, a njegov svaki nastup pretvara se u praznik muzike. Haris ostaje sinonim za kvalitet, stil i vrhunsku interpretaciju. Malo je umetnika koji su uspeli da ostanu aktuelni toliko dugo, a još manje onih koji i dalje pune trgove, hale i stadione širom Balkana.