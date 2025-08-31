Poznati

TO MOŽE SAMO ON: Haris DŽinović u makedonskom gradu Berovo sa šest i po hiljada stanovnika okupio 18 hiljada ljudi (FOTO)

Dušan Cakić

31. 08. 2025. u 22:00

DA JE Haris Džinović jedna od najvećih zvezda u istoriji domaće scene, još jednom je dokazao spektakularnim nastupom u makedonskom gradu Berovo, gde se desilo nešto što deluje gotovo neverovatno, u mestu koje broji svega 6.500 stanovnika, okupilo se čak 18.000 ljudi da uživo čuju i vide legendu narodne muzike.

ТО МОЖЕ САМО ОН: Харис Џиновић у македонском граду Берово са шест и по хиљада становника окупио 18 хиљада људи (ФОТО)

Foto: Berovo.mk

Ovakav prizor ni sami organizatori nisu mogli da predvide. Prema rečima čelnih ljudi opštine, Berovo ovakav događaj u svojoj istoriji nije doživeo. Sve je pucalo od energije, emocija i pesme, a Haris je još jednom pokazao zašto je i dalje, i posle decenija karijere neprevaziđena muzička veličina.

Foto: Berovo.mk

Koncert je bio pravi spektakl. Publika je horski pevala hitove koji su obeležili generacije: “I tebe sam sit kafano”, “Pariške kapije”, “Laže mjesec”, “Muštuluk”, i mnoge druge koje su ostale zlatnim slovima upisane u istoriju regionalne muzike.

Foto: Berovo.mk

Ne samo da je Haris oborio sve rekorde posete u Berovu, već je dokazao i ono što njegovi fanovi već odavno znaju, da je danas možda čak popularniji nego ikada. Njegova harizma, glas i bezvremenski hitovi povezuju generacije, a njegov svaki nastup pretvara se u praznik muzike. Haris ostaje sinonim za kvalitet, stil i vrhunsku interpretaciju. Malo je umetnika koji su uspeli da ostanu aktuelni toliko dugo, a još manje onih koji i dalje pune trgove, hale i stadione širom Balkana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu