"USIJALE" SE DRUŠTVENE MREŽE: Tea Tairović sama sebe "krunisala" (FOTO)

Dušan Cakić

29. 08. 2025. u 18:20

TEA Tairović nema sumnje trenutno se nalazi na tronu muzičke scene Srbije, a dokaz je njena ogromna regionalna popularnost, veliki uspeh poslednjeg albuma "Aska" i brojni koncerti širom sveta.

УСИЈАЛЕ СЕ ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ: Теа Таировић сама себе крунисала (ФОТО)

Foto: Marko Cvetković

Tairovićeva je osvanula na naslovnoj strani najstarijeg modnog magazina na našim prostorima. Ono što je interesantno jeste da u modnom editorijalu Tea sama sebe kruniše, pa je ova fotografija izavala je pravu buru na društvenim mrežama.

Foto: Marko Cvetković

I dok veliki broj ljudi na društvenim mrežama hvali Teu kako izgleda i da je zaslužno na muzičkom tronu, drugi su se pitali da li je pevačica ovim potezom indirektno isprozivala estradu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BAZAR (@bazar_politika)

Inače, Tea je otkrila simboliku albuma i pesme pod nazivom ''Aska''.

- Reč je o predivnoj ljubavnoj pesmi. Međutim, priča o Aski je toliko široka i simbolična da je zapravo bila inspiracija za moj album. Ono što svi treba da znamo i naučimo u ovom surovom životu kada hijene vrebaju sa svih strana jeste to da znanje, veština i umetnost mogu spasiti život na neočekivane načine. U mom slučaju Aska je ta koja je pojela vuka.

