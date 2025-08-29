"USIJALE" SE DRUŠTVENE MREŽE: Tea Tairović sama sebe "krunisala" (FOTO)

TEA Tairović nema sumnje trenutno se nalazi na tronu muzičke scene Srbije, a dokaz je njena ogromna regionalna popularnost, veliki uspeh poslednjeg albuma "Aska" i brojni koncerti širom sveta.

Foto: Marko Cvetković

Tairovićeva je osvanula na naslovnoj strani najstarijeg modnog magazina na našim prostorima. Ono što je interesantno jeste da u modnom editorijalu Tea sama sebe kruniše, pa je ova fotografija izavala je pravu buru na društvenim mrežama. Foto: Marko Cvetković

I dok veliki broj ljudi na društvenim mrežama hvali Teu kako izgleda i da je zaslužno na muzičkom tronu, drugi su se pitali da li je pevačica ovim potezom indirektno isprozivala estradu.

Inače, Tea je otkrila simboliku albuma i pesme pod nazivom ''Aska''.

- Reč je o predivnoj ljubavnoj pesmi. Međutim, priča o Aski je toliko široka i simbolična da je zapravo bila inspiracija za moj album. Ono što svi treba da znamo i naučimo u ovom surovom životu kada hijene vrebaju sa svih strana jeste to da znanje, veština i umetnost mogu spasiti život na neočekivane načine. U mom slučaju Aska je ta koja je pojela vuka.