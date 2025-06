Proglašeni FINALISTI Paradise City Art Contest-a: NJihovi radovi biće izloženi na koncertu Guns N’ Roses-a na Ušću, a evo ko se ostaje u trci

Konkurs Paradise City Art Contest, pokrenut od strane organizatora koncerta legendarnih Guns N’ Roses – kompanije SkyMusic i Live Nation – okupio je umetnike i kreativce iz čitave Evrope.

Foto: Promo

Njihov zadatak bio je da spoje rokenrol energiju sa savremenim vizuelnim izrazom.

Stručni žiri u sastavu: profesor i vizuelni umetnik Borut Vild, muzički fotograf svetskog renomea Brian Rašić, ugledna rok novinarka Jadranka Janković Nešić i voditeljski tandem Voštcast – WajWaji i Voja Panjković, odabrao je 10 finalista čiji radovi ulaze u završnu fazu takmičenja.

Finalisti Paradise City Art Contest-a su: Marko Tomić, Tamara Čubrilo, Avadka Colez, Daniel Gavrilović, Ana Jovanović, Siniša Kurbalija, Damjan Martinović, Marko Petković, Tamara Radović i Matej Merkac, a njihove radove nasumično možete pogledati u nastavku.

Pobednici, odnosno troje superfinalista – biće proglašeni 18. juna, a kao nagradu osvojiće ulaznice za koncert jednog od najvećih bendova svih vremena.

Svih 10 radova biće prikazani u okviru izložbe na najprometnijoj tački koncertnog prostora – u Party zoni – u formatu velikih dimenzija (2×4m), te će na taj način postati deo koncertnog spektakla i atmosferu učiniti još posebnijom.

Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rok bendova svih vremena, od osnivanja 1985. godine redefinišu žanr svojom neponovljivom energijom i beskompromisnim zvukom. Albumi poput Appetite for Destruction, Use Your Illusion I i Use Your Illusion II i mnogobrojni hitovi postali su deo rokenrol istorije i nezaobilazna lektira za generacije fanova širom sveta.

Foto: Guilherme Neto

Domaća publika imaće priliku da ih čuje uživo 18. jula na beogradskom Ušću, a specijalni gosti na ovom spektaklu biće i grupa Public Enemy.

Ulaznice za koncert dostupne su putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat), na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1.000 Moj kiosk objekata širom zemlje.