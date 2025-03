POČELO PRVO SNIMANJE ZVEZDA GRANDA NAKON SMRTI SAŠE POPOVIĆA: Evo ko ga menja

VODITELj Voja Nedeljković, već duže vreme menja Sašu Popovića na snimanjima "Zvezda Granda".

Popović se u Grandu retko pojavljivao, zbog teške zdravstvene bitke koju je nedavno, nažalost, izgubio, a poverenje je dao Voji, koji se godinama odlično snalazi u ulozi voditelja muzičkog šou programa.

Gotovo cela ekipa danas je stigla na Košutnjak i niko nije krio koliko im Popović u ovom trenutku nedostaje.

Pojavili su se i članovi žirija: Ceca Ražnatović, Marija Šerifović, Ana Bekuta, Đorđe David, Mili i Viki Miljković.

Podsetimo, Voja Nedeljković je nedavno, nakon smrti Saše Popovića, otkrio planove za emisiju "Zvezde Granda".

- Mi nastavljamo dalje da radimo, odložili smo dva snimanja, kada je on preminuo. Po nekom planu i programu ćemo da završimo ovu sezonu sa takmičarimi koje imamo.

U planu postoje neke stvari za novu sezonu. Postoji ideja da se naprave neke nove audicije, nova pravila. Ko će to voditi, ko će biti žiri, gde će to biti, zaista nisam adresa za tu vrstu odgovora. Imamo neku ideju, mi Sašu dobro znamo, možemo otprilike da pravimo ono što bi on hteo.

Na moj predlog, trebalo bi da pobednik ove godine da dobija taj trofej i da trofej nosi njegovo ime - rekao je Voja.

