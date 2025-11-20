Republika Srpska

NAPADNUT POLICAJAC ISPRED PALATE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE: Prišao mu sa leđa, pogledajte dramatičan snimak (VIDEO)

Новости онлине

20. 11. 2025. u 17:40

ISPRED Palate predsednika Republike Srpske danas oko 12 časova jedna muška osoba fizički je nasrnula na policajca, saznaje Banjaluka.net.

Foto: PrintskrinInstagram/banjaluka net

Prema snimku koji se širi društvenim mrežama, napadač je prišao službeniku s leđa, oborio ga na tlo i potom pokušao da ga savlada.

O incidentu se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

- A.K. je danas oko 12.00 časova ispred Palate Republike fizički napao s leđa policijskog službenika, nakon čega je savladan od strane drugih policijskih službenika koji su se nalazili na licu mesta i lišen je slobode, saopštili su.

U saopštenju se dodaje da je o događaju obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da se radi o krivičnom delu napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Prema nezvaničnim informacijama muškarac je juče i ranije danas pokušao da izvrši samoubistvo, ali je od toga odustao, pa je, sudeći prema svemu, odlučio da napadne policajca kako bi isprovocirao njegove kolege da upotrebe oružje i da mu oduzmu život.

