NAPADNUT POLICAJAC ISPRED PALATE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE: Prišao mu sa leđa, pogledajte dramatičan snimak (VIDEO)
ISPRED Palate predsednika Republike Srpske danas oko 12 časova jedna muška osoba fizički je nasrnula na policajca, saznaje Banjaluka.net.
Prema snimku koji se širi društvenim mrežama, napadač je prišao službeniku s leđa, oborio ga na tlo i potom pokušao da ga savlada.
O incidentu se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.
- A.K. je danas oko 12.00 časova ispred Palate Republike fizički napao s leđa policijskog službenika, nakon čega je savladan od strane drugih policijskih službenika koji su se nalazili na licu mesta i lišen je slobode, saopštili su.
U saopštenju se dodaje da je o događaju obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da se radi o krivičnom delu napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
Prema nezvaničnim informacijama muškarac je juče i ranije danas pokušao da izvrši samoubistvo, ali je od toga odustao, pa je, sudeći prema svemu, odlučio da napadne policajca kako bi isprovocirao njegove kolege da upotrebe oružje i da mu oduzmu život.
