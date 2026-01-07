Politika

VELIKI BOŽIĆNI INTERVJU SA VUČIĆEM: Predsednik će govoriti o svim važnim temama

Новости онлине

07. 01. 2026. u 10:44

U SREDU 7. januara, od 16.00 časova na Informer TV biće emitovan veliki intervju sa Aleksandrom Vučićem uživo.

ВЕЛИКИ БОЖИЋНИ ИНТЕРВЈУ СА ВУЧИЋЕМ: Председник ће говорити о свим важним темама

Foto: Printskrin TV Informer

Nakon toga, od 18.30 časova, nastavlja se veliko božićno veselje, na kojem će učestvovati najugledniji političari Srbije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (12)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJAN BEJL OŽENIO SRPKINJU: Zbog nje promenio veru, fizički se sukobio sa majkom i sestrom

KRISTIJAN BEJL OŽENIO SRPKINjU: Zbog nje promenio veru, fizički se sukobio sa majkom i sestrom