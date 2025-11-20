SNIRANO KLIZIŠTE U MIROSAVCIMA KOD LOPARA: Lakše preko Majevice

MEŠTANI dela Majevici, konačno, odahnuli, jer je lokalna vlast u Loparama, uspela da im reši vitalni problem.

Foto : V.Mitrić

Na drumu u Mirosavcima, kod Lopara, na Majevici, na radost meštana tog i drugih sela, sanirano je klizište, u delu pored Čitaonice, pa će saobraćaj da se odvija neometano.

Klizište je nastalo prošle godine, nakon elementarnih nepogoda i bilo je rak rana meštana, svedoči meštanin Pajo Lazarević, ističući da su se osećali kao „odsečeni od sveta“.

Meštani su se još više obradovali obećanjem načelnika Lopara, dr Rade Savića, da će sanirana deonica, vrlo brzo, biti i asfaltirana

Na drumu u Mirosavcima, kod Lopara, na Majevici, na radost meštana tog i drugih sela, sanirano je klizište, u delu pored Čitaonice, pa će saobraćaj da se odvija neometano.

Klizište je nastalo prošle godine, nakon elementarnih nepogoda i bilo je rak rana meštana, svedoči meštanin Pajo Lazarević, ističući da su se osećali kao „odsečeni od sveta“.Meštani su se još više obradovali obećanjem načelnika Lopara, dr Rade Savića, da će sanirana deonica, vrlo brzo, biti i asfaltirana.