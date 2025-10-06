DODIK SA KALABUHOVOM: Visok nivo saradnje i razumijevanja

PREDSEDNIK Milorad Dodik razgovarao je danas u Banjaluci s ambasadorom Ruske Federacije Igorom Kalabuhovom, te istakao da između Srpske i Rusije postoji visok nivo saradnje i zajedničkog razumevanja.

Ističe da je Republika Srpska podržala Rusku Federaciju u odbrani svog naroda na teritoriji koja se danas zove Ukrajina, te da su zbog tih stavova bili u pravu.

- Mi ćemo nastaviti da radimo, razmenjujemo mišljenja i sarađujemo u okviru datih okolnosti, i drago mi je što na kulturnom nivou imamo veoma intenzivne susrete - naglasio je Dodik.

On je dodao da kulturne institucije i sportski klubovi već ostvaruju saradnju s partnerima iz Rusije.

- Naše pozorište i naši ljudi odlaze i učestvuju na raznim događajima. Drago mi je što će Igokea igrati u VTB Ruskoj ligi sa najjačim košarkaškim klubovima, i to je još jedan dokaz da mi iz Republike Srpske veoma cenimo Rusiju i želimo uspeh Ruskoj Federaciji - istakao je Dodik.

Predsednik Srpskes pomenuo je i današnju izjavu bivše kancelarke Nemačke Angele Merkel koja je istakla da su Poljska i nekoliko baltičkih zemalja odgovorne za početak specijalne vojne operacije Rusije.

- Današnja izjava Angele Merkel najbolje razotkriva zbog čega je došlo do toga, jer su neke baltičke zemlje zajedno sa Poljskom htele sukob. Jednako je važna i njena izjava da je Minski sporazum bio samo kreiran da bi se kupilo vreme za naoružavanje Ukrajine - rekao je Dodik.

Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov istakao je da je učešće predsednika Dodika na Valdaj forumu veoma značajno, te da je imao priliku da iz prve ruke vidi stvaranje novog svetskog poretka.

- Govor predsednika Putina bio je posvećen strateškom viđenju kako se rađa novi svetski poredak, i prisustvo Milorada Dodika je značajno jer je mogao videti i čuti na licu mjesta šta se dešava - rekao je Kalabuhov.

Istakao je da je sa Dodikom razgovarao o narednim pravcima saradnje Rusije i Srpske, te da je pred njima mnogo posla.

- Imamo strateški odnos i možemo razvijati industriju, poljoprivredu, kulturu kao još jedan instrument saradnje. Imamo kancelariju ovde u Banjaluci i izražavam zahvalnost Dodiku - naveo je Kalabuhov.

Istakao je da stoje zajedno u jasnom odbacivanju nelegitimnog Kristijana Šmita.

- Mi smo jedinstveni u odbacivanju nelegitimnog Kristijana Šmita i, kao što sam više puta rekao, smatramo da je njegovo delovanje glavni razlog nesporazuma u BiH. Sto odsto sam siguran da bi narodi u BiH i političari, kada bi imali mogućnost da sami dogovaraju, postigli sporazum po svim pitanjima koja su bitna za narod u BiH - zaključio je Kalabuhov.

(RTRS)