KOLEGIJUM MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA: Bezbednosna situacija u RS je stabilna

BEZBEDNOSNA i institucionalna situacija u Republici Srpskoj (RS) je stabilna, a poštuju se i Ustav i Dejtonski mirovni sporazum, zaključci su Kolegijuma ministra unutrašnjih poslova RS Siniše Karana na kojem su učestvovali predsednik RS Milorad Dodik, premijer Radovan Višković i srpski član i predsedavajuća Predsedništva BiH Željka Cvijanvović, prenosi RTRS.

Pored toga, usvojeni su zaključci da svi doneseni zakoni i pripremljeni akti idu u pravcu poštovanja Ustava i Dejtona, kao i to da RS "nema secesionističke planove".

Kako navodi RTRS, zbog "pojačanih udara na Srpsku posebno nakon prvostepene presude Dodiku, na kolegijumu su učestvovali i njeni zvaničnici".

-Politički montiran proces protiv Dodika je udar na instituciju predsednika čime se ugrožava Srpska. Ustavna obaveza je da pošaljemo poruku da ne treba da brinu, rekao je Karan.

Dodik je istakao da "Srpska želi da očuva mir, bezbednost i stabilnost".

-Zahvaljujući između ostalih i svom MUP-u, ispunjavamo taj zadatak. Svi politički potezi Srpske su u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom. Bezdesno i institucionalno stanje je stabilno. Želimo da razgovaramo. Mi branimo ustavnost, a oni ne žele da razgovaraju, rekao je Dodik.

On je pohvalio rad policije i najavio da će ubuduće raditi na stabilizaciji i modernizaciji MUP-a.

-Pokušaji nekih da devastiraju policiju nisu uspeli. Danas je to jedna savremeno opremljena bezbednosna struktura,sa ciljem obrazovanja i podmlađivanja kadra. Rezultati se vide i kroz pad stope opšteg kriminaliteta. Sve to je opravdalo više od 200 miliona maraka uloženih u prethodnih nekoliko godina. Pre su rekli jedno oružje na deset policajaca, sad to nije tako. Stopa opšteg kriminaliteta je procentualno manja nego u zemljama EU, naveo je predsednik RS.

Dodik je rekao da će "očekiivati odgovornost" od predstavnika RS u bezbednosnim agencijama BiH nakon što na snagu stupi Zakon o zabrani delovanja pojedinih institucija i njihovih službenika u RS.

