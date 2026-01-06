ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta se u Crnoj Gori desilo njihovom momku koji je uvredio Srbiju
Činjenica da je Kosovo Srbija je - činjenica, ma šta o njoj neki drugi govorili, a jedan albanski sportista iz južne srpske pokrajine naučio je to težim putem.
Kao što je već godinama poznato, ne mali broj Albanaca ne samo da mašta već i svesno radi na stvaranju tzv. "velike Albanije", države koja bi otela delove teritorija Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Grčke.
Univerzalni simbol koji koriste zagovornici te ideje je "albanski orao", koji se kao gest prikazuje s ukrštenim rukama pred grudima, a raširenim prstima, koji, po četiri sa sa svake strane isprepletanih palčeva, predstavljaju krila pomenute ptice.
Iako taj znak nije zakonom zabranjen u državama čiju teritorijalnu celovitost narušava ideja o tzv. "velikoj Albaniji", izgleda da je došlo vreme da se po hitnom postupku snose posledice za javnu promociju pomenute ideje.
To je na svojoj koži osetio mladi stonoteniser iz Uroševca, sa Kosova i Metohije, Rejan Krasnići.
On je, naime, odmah diskvalifikovan sa turnira u Crnoj Gori nakon što je napravio taj gest "albanskog orla" dok je slavio trijumf u finalu.
Kako je u nedelju saopštio njegov stonoteniski klub „Gani Maloku“, sve se dogodilo na turniru „Podgorica open“. Prema saopštenju , odluku o diskvalifikaciji Rejana Krasnićija doneo je po hitnom postupku organizator otvorenog turnira u glavnom gradu Crne Gore.
Na snimku koji je objavio pomenuti klub, vidi se Rejani kako slavi trijumf i to čini spornom gestikulacijom:
Žale se, ali uzalud.
Velike Albanije nema, niti će je biti, a što pre to shvate i sportisti, svima će biti lakše i lepše.
