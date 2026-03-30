Reportaže

TROBOJKA PONOVO NA POSTOLJU: Leskovčanin Živorad Marković trijumfovao na svetskom prvenstvu u paurliftingu u Poljskoj

Игор Митић
Igor Mitić

30. 03. 2026. u 18:02

Na prvenstvu u pauerliftingu u Katovicama u Poljskoj, na pobedničkom postolju ponovo se našla zastava Srbije zahvaljujući trijumfu Leskovčanina Živorada Markovića koji je podigao 200 kilograma i još jednom pokazao svoj kvalitet među više od 1.000 izuzetnih takmičara iz celog sveta.

ТРОБОЈКА ПОНОВО НА ПОСТОЉУ: Лесковчанин Живорад Марковић тријумфовао на светском првенству у паурлифтингу у Пољској

foto: privatna arhiva

Žika je nastupio u neograničenom benč presu. Impresivnih 200 kilograma doveli su ga do zlatne medalje. Siguran, snažan i tehnički precizan nastup obezbedio mu je i titulu apsolutnog pobednika takmičenja, pa se na njegovim prsima našla još jedna medalja, a u rukama pehar namenjen onima koji su bili najbolji među najboljima.

Izuzetan uspeh u ovom sportu snage Žika je, kao i do sada, posvetio svojoj domovini i rodnom Leskovcu. To je činio uvek kada se, kao pobednik, vraćao sa velikog broja takmičenja održavanim širom sveta: Nemačkoj, Švedskoj, Austriji, Španiji, Mađarskoj, Americi...Početkom ove godine okitio se zlatom u Egiptu, a oktobra prošle u Dubaiju.

foto: privatna arhiva

- Ovo mi je 16. titula prvaka, u osam svetskih federacija. Svuda gde sam se takmičio nisam propuštao priliku da promovišem svoju Srbiju i moj Leskovac, kome sam se vratio nakon što sam jedan deo života proveo u inostranstvu. Čast mi je da budem uzor mladim ljudima sa kojima delim zajedničke ciljeve promocije grada i države, ali i da svedočim tome da naša zemlja i lokalna samouprava te napore ceni i podržava – kazao je ovaj višestruki svetski, evropski i domaći šampion.

On ističe da ni poslednja medalja nije stečena bez mnogo muke i znoja, ali bez obzira na to što je ušao u sedmu deceniju života nema nameru da odustane.

EVROPSKO PRVENSTVO U LESKOVCU

Marković aktivno radi na pripremema Evropskog prvenstva u Leskovcu koje će se održati od 14. do 17. maja ove godine. On ističe da je interesovanje veoma veliko, pa očekuje da grad na Veternici poseti više od 1.000 ljudi. Tako će i domaća publika imati priliku da prati najbolje evropske takmičare u pauerliftingu odnosno u čučnju, benč presu i mrtvom dizanju. Biće to jedan od najznačajnih regionalnih događaja u sportovima snage i izdržljivosti, a Marković će pokušati da i pred domaćom publikom pokaže da mu nema premca.

- Trudiću se da pomeram granice dok god me zdravlje služi. Redovno vežbam u svojoj teretani, trčim, a pomažem i mlađim takmičarima koji kreću mojim stopama, osvajanjem medalja na evropskim i svetskim nadmetanjima. Apsolutno sam posvećen ovom sportu, a na svaku pobedu, pa i na ovu u Poljskoj, gledam samo kao na još jedan korak u karijeri i dodatni motiv da se i na sledećem takmičenju ogrnem zastavom Srbije – zaključuje Marković koji je svoj apsolutni rekord ostvario na nadmetanju u Rusiji kada je podigao 230 kilograma.

 

