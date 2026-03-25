ŠTITE OBALU I OD STOGODIŠNJIH VODA: Kod Prijepolja grade važnu potpora za odbranu od poplava i zaštitu životne sredine
PREDUZEĆE "Srbijavode", Opština Prijepolje i Ministarstvo zaštite životne sredine finansiraju izgradnju obaloutvrde na desnoj obali Lima kod Stanjevina, dugu oko 600 metara.
Njena izgradnja je važan korak ka dugoročnom rešavanju problema poplava, ali i očuvanju Lima i životne sredine.
Naime, Opština Prijepolje je godinama trpela velike štete od izlivanja Lima, a među najkritičnijim tačkama bili su Brodarevo i područje Zaluga. Poseban problem predstavljala je nekadašnja nesanitarna deponija Stanjevine, sa koje je otpad pri visokom vodostaju završavao u koritu reke.
Ova deponija na ulazu u grad, koja je decenijama bila simbol ekološkog problema, zatvorena je 2021, čime je uklonjeno veliko "ruglo" Prijepolja, ali opasnost nije potpuno nestala, jer je pri svakom većem porastu vodostaja dolazilo do ispiranja i odnošenja otpada u Lim.
Pomoćnik predsednika opštine Miodrag Dumić istakao je da je cilj projekta potpuna zaštita ovog područja od poplava, ali i sprečavanje daljeg zagađenja reke:
- Izgradnjom potpornog zida i obaloutvrde sprečićemo dalje ispiranje i zaštititi i reku i okolno stanovništvo.
Radovi do kraja novembra
- Radimo na potpunom uređenju ovog područja, ali i na projektima za levu obalu Lima. Dokumentacija je završena i očekujemo da u saradnji sa "Srbijavodama" i Vladom Srbije obezbedimo sredstva da bismo nastavili radove.
Radove izvodi firma "Hidro-Tan", a prema rečima predstavnika izvođača Milke Gujaničić, radovi su tehnički zahtevni i u velikoj meri zavise od vodostaja reke.
- U osnovi se postavlja krupni kameni nabačaj koji se dodatno učvršćuje betonom, zatim pristupna staza za održavanje, a potom i kameni gabioni do nivoa stogodišnjih voda. Tako štitimo telo deponije od ispiranja - objasnila je Gujaničićeva.
Dodaje da dinamika radova zavisi od vremenskih uslova i nivoa Lima:
- Kada je vodostaj nizak, radovi teku brže. U slučaju visokih voda, poput onih koje smo imali početkom januara, prelazi se na režim vanrednog održavanja i radovi se privremeno obustavljaju.
Vrednost radova je oko 180 miliona dinara, od čega "Srbijavode" finansiraju 100 miliona, dok je ostatak obezbeđen posredstvom Ministarstva i lokalne samouprave.
