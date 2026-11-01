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KREMASTI RIŽOTO NA MILANSKI NAČIN: Isprobajte i uživajte

Milena Tomasevic

01. 11. 2026. u 08:00

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Nežni pirinač sa mirisnim šafranom, parmezanom i puterom, uz sočnu piletinu mariniranu u senfu i začinima… Savršen spoj ukusa kojem je teško odoleti!

КРЕМАСТИ РИЖОТО НА МИЛАНСКИ НАЧИН: Испробајте и уживајте

FOTO: Novosti

Sastojci

Za rižoto:

  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 400 gr pirinča
  • 2 kocke goveđe supe za bujon
  • šafran
  • 70 gr putera
  • 150 ml belog vina
  • 80 gr parmezana
  • so i biber
  • 1–1,5 l bujona

Za piletinu:

  • pileće belo meso
  • senf
  • so i biber
  • začini po ukusu
  • malo belog luka

Priprema

Na malo putera propržite sitno seckani crni i beli luk, pa dodajte pirinač i lagano mešajte dok zrna ne postanu blago staklasta. Zatim sipajte belo vino i sačekajte da malo ispari. Dodajte so, biber i šafran, a onda postepeno dolivajte topao bujon pripremljen od goveđih kockica, uz neprestano mešanje. Kuvajte oko 15–18 minuta, dok pirinač ne omekša i ne dobijete lep, kremast rižoto.

Kada je rižoto gotov, dodajte parmezan i ostatak putera, pa sve lepo promešajte da se sastojci sjedine i dobijete onu neodoljivu kremastu teksturu.

A sada prelazimo na piletinu! Pileće meso isecite na komade, začinite po ukusu i lepo premažite senfom. Ostavite ga malo u frižideru da upije sve ukuse. Zatim ga propržite na malo ulja, uz dodatak belog luka, dok ne dobije lepu zlatnu boju i bude potpuno pečeno.

Na kraju poslužite kremasti rižoto, preko poređajte sočnu piletinu i sve pospite sa još malo parmezana.

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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