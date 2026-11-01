KREMASTI RIŽOTO NA MILANSKI NAČIN: Isprobajte i uživajte
Nežni pirinač sa mirisnim šafranom, parmezanom i puterom, uz sočnu piletinu mariniranu u senfu i začinima… Savršen spoj ukusa kojem je teško odoleti!
Sastojci
Za rižoto:
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 400 gr pirinča
- 2 kocke goveđe supe za bujon
- šafran
- 70 gr putera
- 150 ml belog vina
- 80 gr parmezana
- so i biber
- 1–1,5 l bujona
Za piletinu:
- pileće belo meso
- senf
- so i biber
- začini po ukusu
- malo belog luka
Priprema
Na malo putera propržite sitno seckani crni i beli luk, pa dodajte pirinač i lagano mešajte dok zrna ne postanu blago staklasta. Zatim sipajte belo vino i sačekajte da malo ispari. Dodajte so, biber i šafran, a onda postepeno dolivajte topao bujon pripremljen od goveđih kockica, uz neprestano mešanje. Kuvajte oko 15–18 minuta, dok pirinač ne omekša i ne dobijete lep, kremast rižoto.
Kada je rižoto gotov, dodajte parmezan i ostatak putera, pa sve lepo promešajte da se sastojci sjedine i dobijete onu neodoljivu kremastu teksturu.
A sada prelazimo na piletinu! Pileće meso isecite na komade, začinite po ukusu i lepo premažite senfom. Ostavite ga malo u frižideru da upije sve ukuse. Zatim ga propržite na malo ulja, uz dodatak belog luka, dok ne dobije lepu zlatnu boju i bude potpuno pečeno.
Na kraju poslužite kremasti rižoto, preko poređajte sočnu piletinu i sve pospite sa još malo parmezana.
Prijatno!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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