KREMASTI RIŽOTO NA MILANSKI NAČIN: Isprobajte i uživajte

Nežni pirinač sa mirisnim šafranom, parmezanom i puterom, uz sočnu piletinu mariniranu u senfu i začinima… Savršen spoj ukusa kojem je teško odoleti!

FOTO: Novosti

Sastojci

Za rižoto:

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

400 gr pirinča

2 kocke goveđe supe za bujon

šafran

70 gr putera

150 ml belog vina

80 gr parmezana

so i biber

1–1,5 l bujona

Za piletinu:

pileće belo meso

senf

so i biber

začini po ukusu

malo belog luka

Priprema

Na malo putera propržite sitno seckani crni i beli luk, pa dodajte pirinač i lagano mešajte dok zrna ne postanu blago staklasta. Zatim sipajte belo vino i sačekajte da malo ispari. Dodajte so, biber i šafran, a onda postepeno dolivajte topao bujon pripremljen od goveđih kockica, uz neprestano mešanje. Kuvajte oko 15–18 minuta, dok pirinač ne omekša i ne dobijete lep, kremast rižoto.

Kada je rižoto gotov, dodajte parmezan i ostatak putera, pa sve lepo promešajte da se sastojci sjedine i dobijete onu neodoljivu kremastu teksturu.

A sada prelazimo na piletinu! Pileće meso isecite na komade, začinite po ukusu i lepo premažite senfom. Ostavite ga malo u frižideru da upije sve ukuse. Zatim ga propržite na malo ulja, uz dodatak belog luka, dok ne dobije lepu zlatnu boju i bude potpuno pečeno.

Na kraju poslužite kremasti rižoto, preko poređajte sočnu piletinu i sve pospite sa još malo parmezana.

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.