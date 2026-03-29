Salate i čorbe

OSVEŽAVAJUĆA SALATA OD KRASTAVCA I ŠARGAEPE: Savršena i lagana

Milena Tomasevic

29. 03. 2026. u 08:00

Lagana, hrskava i puna svežine, salata od krastavca i šargarepe osvaja jednostavnošću i ukusom. Kombinacija svežeg povrća, limunovog soka i blagih začina donosi osvežavajući balans ukusa koji prija u svakoj prilici.

ОСВЕЖАВАЈУЋА САЛАТА ОД КРАСТАВЦА И ШАРГАЕПЕ: Савршена и лагана

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 krastavca (tanko isečena)
  • 1 velika šargarepa (izrendana ili isečena na trake)
  • 1–2 kašike limunovog soka (ili sirćeta)
  • 1 kašika maslinovog ulja (po želji)
  • so po ukusu
  • crni biber (po želji)
  • ½ kašičice šećera (opciono)
  • sveži začinski list (peršun ili korijander, po želji)

Priprema:

U činiji pomešajte krastavce i šargarepu. Dodajte limunov sok, maslinovo ulje, so, biber i šećer. Dobro promešajte da se svi sastojci ravnomerno sjedine. Po želji dodajte sveže začinsko bilje. Poslužite odmah ili ostavite u frižideru 5–10 minuta da se dodatno osveži.

Saveti:

  • dodajte prstohvat ljute paprike za pikantniji ukus
  • umešajte malo jogurta za kremastiju varijantu
  • pospite pečenim susamom za dodatnu hrskavost

Uživajte!

Drugi pišu

AMERIKA JE ZATEČENA, ODMAH REAGOVAO I DONALD TRAMP! Najbogatiji sportista na svetu izazvao haos!

AMERIKA JE ZATEČENA, ODMAH REAGOVAO I DONALD TRAMP! Najbogatiji sportista na svetu izazvao haos!