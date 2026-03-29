OSVEŽAVAJUĆA SALATA OD KRASTAVCA I ŠARGAEPE: Savršena i lagana
Lagana, hrskava i puna svežine, salata od krastavca i šargarepe osvaja jednostavnošću i ukusom. Kombinacija svežeg povrća, limunovog soka i blagih začina donosi osvežavajući balans ukusa koji prija u svakoj prilici.
Sastojci:
- 2 krastavca (tanko isečena)
- 1 velika šargarepa (izrendana ili isečena na trake)
- 1–2 kašike limunovog soka (ili sirćeta)
- 1 kašika maslinovog ulja (po želji)
- so po ukusu
- crni biber (po želji)
- ½ kašičice šećera (opciono)
- sveži začinski list (peršun ili korijander, po želji)
Priprema:
U činiji pomešajte krastavce i šargarepu. Dodajte limunov sok, maslinovo ulje, so, biber i šećer. Dobro promešajte da se svi sastojci ravnomerno sjedine. Po želji dodajte sveže začinsko bilje. Poslužite odmah ili ostavite u frižideru 5–10 minuta da se dodatno osveži.
Saveti:
- dodajte prstohvat ljute paprike za pikantniji ukus
- umešajte malo jogurta za kremastiju varijantu
- pospite pečenim susamom za dodatnu hrskavost
Uživajte!
