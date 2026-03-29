BRNABIĆ: "Interesantno, N1 se čudi zašto policija ne dozvoljava rulji da upada ljudima u kuće"

PREDSEDNICA Narodne Skupštine Ana Brnabić osudila je upade blokadera u privatni posed.

- Naravno da policija obezbeđuje privatnu kuću kad se blokaderi okupe ispred i daju sebi za pravo da upadaju ljudima u njihov privatni posed gde žive sa porodicama. Ko ste vi da upadate ljudima u njihove kuće?!?! To ste radili u Kosjeriću, to ste radili u Mionici, sada to radite u Kuli.... Kakva je ovo bezobalna bahatost, a N1 se čudi zašto policija ne dozvoljava rulji da upada ljudima u kuće. Interesantno - rekla je Brnabić.

Naravno da policija obezbeđuje privatnu kuću kad se blokaderi okupe ispred i daju sebi za pravo da upadaju ljudima u njihov privatni posed gde žive sa porodicama. Ko ste vi da upadate ljudima u njihove kuće?!?! To ste radili u Kosjeriću, to ste radili u Mionici, sada to radite u… https://t.co/9QGLqVKMIb — Ana Brnabic (@anabrnabic) March 29, 2026