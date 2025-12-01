PUFNASTE PALAČINKE OD ČETIRI SASTOJKA: Novi hit zdravog doručka
Jednostavne, hranljive i neodoljivo ukusne — pufnaste palačinke od svega četiri sastojka osvojile su mnoge ljubitelje brzih i zdravih jutarnjih obroka. Ovaj recept, koji se priprema za samo nekoliko minuta, postao je omiljeni izbor svih koji žele da dan započnu slatko, a bez griže savesti.
- 1 srednje zrela banana
- 1 jaje
- 3/4 šolje ovsenih pahuljica
- 1 kašičica praška za pecivo
Opcioni dodaci:
- 1/2 kašičice ekstrakta vanile
- 1/4 kašičice cimeta
- prstohvat morske soli
Priprema:
Izblendajte bananu, jaje, ovsene pahuljice i prašak za pecivo (i opcione dodatke) dok ne dobijete glatko, ujednačeno testo. Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi i dodajte malo kokosovog ulja ili putera da se otopi. Sipajte testo u obliku manjih palačinki, ostavljajući prostor da se rašire. Od ove količine dobićete oko 4 pufnaste palačinke. Pecite 2–3 minuta, dok ne nabubre i dok se na ivicama ne pojave mehurići. Okrenite i pecite još 1–2 minuta do zlatne boje.
Posluživanje:
Poslužite uz svoje omiljene prelive — sveže voće, med, javorov sirup, puter od kikirikija, jogurt ili orašaste plodove.
Uživajte!
Preporučujemo
DOMAĆA ŠTRUDLA SA MAKOM: Mekana, mirisna i praznična
01. 12. 2025. u 20:27
ŠKOTSKI VOĆNI HLEB SA MEDOM: Savršena topla užina
01. 12. 2025. u 15:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)