PUFNASTE PALAČINKE OD ČETIRI SASTOJKA: Novi hit zdravog doručka

Milena Tomasevic

01. 12. 2025. u 10:06

Jednostavne, hranljive i neodoljivo ukusne — pufnaste palačinke od svega četiri sastojka osvojile su mnoge ljubitelje brzih i zdravih jutarnjih obroka. Ovaj recept, koji se priprema za samo nekoliko minuta, postao je omiljeni izbor svih koji žele da dan započnu slatko, a bez griže savesti.

Sastojci:
  • 1 srednje zrela banana
  • 1 jaje
  • 3/4 šolje ovsenih pahuljica
  • 1 kašičica praška za pecivo

Opcioni dodaci:

  • 1/2 kašičice ekstrakta vanile
  • 1/4 kašičice cimeta
  • prstohvat morske soli

Priprema:

Izblendajte bananu, jaje, ovsene pahuljice i prašak za pecivo (i opcione dodatke) dok ne dobijete glatko, ujednačeno testo. Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi i dodajte malo kokosovog ulja ili putera da se otopi. Sipajte testo u obliku manjih palačinki, ostavljajući prostor da se rašire. Od ove količine dobićete oko 4 pufnaste palačinke. Pecite 2–3 minuta, dok ne nabubre i dok se na ivicama ne pojave mehurići. Okrenite i pecite još 1–2 minuta do zlatne boje.

Posluživanje:

Poslužite uz svoje omiljene prelive — sveže voće, med, javorov sirup, puter od kikirikija, jogurt ili orašaste plodove.

Uživajte!

