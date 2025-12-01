PUFNASTE PALAČINKE OD ČETIRI SASTOJKA: Novi hit zdravog doručka

Jednostavne, hranljive i neodoljivo ukusne — pufnaste palačinke od svega četiri sastojka osvojile su mnoge ljubitelje brzih i zdravih jutarnjih obroka. Ovaj recept, koji se priprema za samo nekoliko minuta, postao je omiljeni izbor svih koji žele da dan započnu slatko, a bez griže savesti.

FOTO: Novosti





1 srednje zrela banana

1 jaje

3/4 šolje ovsenih pahuljica

1 kašičica praška za pecivo

Opcioni dodaci:

1/2 kašičice ekstrakta vanile

1/4 kašičice cimeta

prstohvat morske soli

Priprema:

Izblendajte bananu, jaje, ovsene pahuljice i prašak za pecivo (i opcione dodatke) dok ne dobijete glatko, ujednačeno testo. Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi i dodajte malo kokosovog ulja ili putera da se otopi. Sipajte testo u obliku manjih palačinki, ostavljajući prostor da se rašire. Od ove količine dobićete oko 4 pufnaste palačinke. Pecite 2–3 minuta, dok ne nabubre i dok se na ivicama ne pojave mehurići. Okrenite i pecite još 1–2 minuta do zlatne boje.

Posluživanje:

Poslužite uz svoje omiljene prelive — sveže voće, med, javorov sirup, puter od kikirikija, jogurt ili orašaste plodove.

Uživajte!